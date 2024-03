D’Aversa esonerato dal Lecce dopo la testata ad Henry: i possibili sostituti Roberto D’Aversa non è più l’allenatore del Lecce. Il tecnico paga anche per la testata rifilata ad Henry al termine di Lecce-Verona. Tre i candidati alla panchina dei giallorossi. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Sport Fanpage.it

A cura di Alessio Morra

Il pessimo girone di ritorno e il brutto episodio avvenuto al termine del match con il Verona hanno portato all'esonero di Roberto D'Aversa, che non è più l'allenatore del Lecce. L'annuncio è stato dato dal club del presidente Semeraro con questo comunicato: "Dopo i fatti avvenuti al termine della gara Lecce – Verona, l'U.S. Lecce comunica di aver sollevato dall'incarico l'allenatore Roberto D'Aversa. Al mister ed al suo staff va il ringraziamento per il lavoro svolto".

Probabilmente il destino di D'Aversa era già segnato. Il Lecce nel girone d'andata ha brillato, ma in quello di ritorno è andato malissimo: appena 4 punti nelle 9 partite del girone di ritorno. E così i giallorossi sono tornati in lotta per non retrocedere. La sconfitta interna contro il Verona dell'ex Baroni è stata pesante e ora il cammino è diventato complicato, considerando pure che di squadre in lotta ce ne sono tante.

A segnare però definitivamente la storia di D'Aversa come allenatore del Lecce è stato quanto accaduto nei minuti immediatamente successivi alla sfida con il Verona, che hanno visto il tecnico abruzzese protagonista. D'Aversa ha rifilato infatti una testata all'attaccante gialloblu Thomas Henry. Un gesto che in Serie A non si era mai visto, da parte di un allenatore verso un calciatore (anche se tecnici sopra le righe se ne sono visti già).

Il Lecce con una nota a fine partita aveva condannato il gesto, l'allenatore si era difeso, l'aveva negata la testata ad Henry, che aveva risposto a distanza dicendo che quell'episodio non si poteva mai e poi mai giustificare.Un video sbucato sui social ha confermato la versione del francese e soprattutto la decisione dell'arbitro. La testata c'è stata, con conseguente rosso e squalifica.

E ora rapidamente il presidente Semeraro e il direttore sportivo Pantaleo Corvino dovranno scegliere un nuovo allenatore. Il favorito pare essere Leonardo Semplici, che da tempo è sempre il primo nome in lista quando c'è un esonero ma che è ancora invece a spasso. Seguono a ruota l'ex Udinese e Spezia Luca Gotti e Marco Giampaolo, che da oltre un anno è fermo.