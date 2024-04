video suggerito

Il Milan dilaga contro il Lecce, finisce 3-0 a San Siro: salentini in dieci per metà partita

A cura di Fabrizio Rinelli

Il Milan non si ferma più e consolida ulteriormente la seconda posizione in classifica. Grande prova offerta dagli uomini di Pioli che dilagano 3-0 contro il Lecce a San Siro. Pratica chiusa già nel primo dopo i gol di Pulisic e Giroud. I salentini sono però rimasti in 10 per l'espulsione diretta di Krstovic affrontando così con un uomo in meno tutta la ripresa. Nel secondo tempo così il Milan fa anche il gol del tris con Leao servito da uno splendido assist di Adli.

L'esultanza di Pulisic dopo il gol del vantaggio.

Il Milan chiude la pratica già nel primo tempo

Al Milan servono 19 minuti per chiudere praticamente già la partita a San Siro. Non tanto per il 2-0 maturato nella prima frazione quanto per la situazione decisamente favorevole che si è venuta a creare ulteriormente per i rossoneri dopo l'espulsione di Krstovic. La squadra di Pioli era passata dopo 6 minuti in vantaggio grazie allo splendido gol di Pulisic. Lo statunitense riceve palla larga da un ispiratissimo Chukwueze che serve il compagno di squadra al limite dell'area bravo a sua volta a far girare la palla alle spalle di Falcone.

L'estremo difensore dei salentini fa quel che può nei minuti successivi salvando il risultato ma non può nulla sul raddoppio di Giroud. L'attaccante francese dagli sviluppi di un corner sfrutta al meglio la traiettoria di Adli che crossa la palla per la testa del francese anticipando Blin. È il gol del 2-0 che mette già in discesa la partita del Milan. Il Lecce però non molla e va vicino al gol subito dopo con Gonzalez che colpisce la traversa. Nel finale di tempo espulso Krstovic: l'attaccante colpisce con la gamba alta nello slancio Chukwueze: per l'arbitro Massimi è rosso diretto.

L'esultanza di Leao dopo il gol del 3-0.

Leao fa il gol del tris nella ripresa

Il Milan nel secondo tempo sapeva di poter gestire al meglio il vantaggio forte anche del 2-0 maturato nel primo e soprattutto consapevole di essere con un uomo in più. Per la squadra di Pioli tanti spazi a disposizione. E così arriva il terzo gol firmato Leao. Adli serve con una magia nello spazio il fantasista portoghese che mette in rete la palla del tris passando in velocità alle spalle della difesa del Lecce. Proteste degli ospiti per un precedente fallo di Theo Hernandez su Almqvist. Il francese ha colpito accidentalmente l'attaccante del Lecce al volto con una ginocchiata.

L'arbitro ha fatto proseguire l'azione che si è poi concretizzata con il gol del Milan. Proteste vibranti da parte della dirigenza salentina che ha applaudito ironicamente l'arbitro Massimi prima di lasciare lo stadio per protesta. Nel finale Pioli manda in campo anche Terracciano al posto di Theo Hernandez ma di fatto la vittoria del Milan era ormai cosa fatta. Nel mezzo della ripresa anche un sinistro dalla distanza potentissimo dello stesso Theo Hernandez che si stampa sulla traversa. A San Siro finisce 3-0.