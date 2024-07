Camarda è un fenomeno: doppietta all’esordio nell’Italia Under 19 contro l’Irlanda agli Europei

video suggerito

A cura di Alessio Pediglieri

L'Italia Under 19 agli Europei di categoria contro l'Irlanda del Nord si porta a casa un'altra vittoria, la seconda su due gare: 3-0 il risultato finale per i ragazzini terribili di Bernardo Corradi che ha fatto esordire dal 1° minuto Camarda, ripagato da una doppietta d'autore da parte dell'attaccante scuola Milan. Tutto facile e tutto in discesa, ora testa alla Ucraina con la certezza del primo posto nel Girone.

Camarda guida l'Italia al successo: due gol d'autore

Una doppietta all'esordio agli Europei Under 19 per il sedicenne Francesco Camarda rimasto in panchina alla gara del debutto azzurro nel torneo contro la Norvegia. Il ct Corradi gli ha dato fiducia in un turnover offensivo che conferma le qualità della rosa a disposizione ed è stato ripagato nel migliore dei modi: due reti che hanno spalancato le porte al facile successo contro gli irlandesi.

Il primo gol è arrivato sull'1-0 con la classica azione di rapina: errore difensivo di appoggio degli irlandesi e Camarda che si infila solitario verso la porta, per la più facile delle reti. Per le sue qualità il tiro sul palo più lontano è semplicemente imparabile per il portiere, trasformando un gesto atletico non facilissimo, in una naturalezza disarmante. Poi la doppietta, per il 3-0: gol da classico predatore d'area, chiudendo sottoporta un passaggio rasoterra che diventa un assist al bacio per il tocco finale.

Il tabellino

Italia Under 19 – Irlanda del Nord Under 10: 3-0

MARCATORI: 17′ Zeroli (IT), 47′ Camarda (IT), 48′ Camarda (IT)

ITALIA U19 (4-3-1-2): Marin; Mannini, Mane, Chiarodia, Bartesaghi; Di Maggio (dal 54′ Harder), Lipani (dal 64′ Anghelè), Ciammaglichella (dal 46′ Magni); Zeroli (dal 54′ Romano); Pafundi, Camarda. Ct. Corradi

IRLANDA DEL NORD U19 (5-4-1): Charles; Barr, Briggs, Goodman (dal 64′ Atcheson), Lennon, Thompson; Stitt, Mcclure (dal 64′ Trickett), Doherty, Morrison; Evans (dal 54′ Graham). Ct. Mccauley

AMMONITI: 28′ Ciammaglichella (IT), 59′ Mcclure (IR)

La situazione nel Girone A, Italia matematicamente prima

Con la vittoria anche sull'Irlanda del Nord, ora l'Italia Under 19 comanda senza indugi la classifica del Gruppo A: sei punti in tre gare e qualificazione già in cascina con un turno d'anticipo. Per questo, l'ultimo match in programma contro l'Ucraina diventerà un classico pro forma.

La classifica

Italia 6 punti

Ucraina 2 punti

Norvegia 1 punto

Irlanda 1 punto