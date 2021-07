L'Italia vince, diverte, continua il sogno continentale battendo il favorito Belgio e ritrovandosi in semifinale contro la Spagna. Un trionfo contagioso che ha coinvolto non solo i tifosi azzurri ma anche chi ama il calcio e vive in prima persone i grandi appuntamenti.

Perché la vittoria dell'Italia è stata figlia di una prestazione maiuscola di un collettivo che sembra avere ancora enormi margini di miglioramento. Trascinata dai propri tifosi che, finalmente, riescono ad arrivare in tribuna per godersi dopo più di un anno di astinenza, l'emozione di una partita dal vivo.

I tifosi, quasi 10 mila anime azzurre all'Allianz Arena, su circa 15 mila in totale che poteva ospitare l'impianto di Monaco di Baviera, dopo l'apertura contingentata post pandemia. I tifosi, che hanno trascinato gli azzurri sia nei momenti del trionfo dopo gli splendidi gol di Barella e di Insigne sia nei momenti più cupi come sul rigore di Lukaku e la sofferenza finale con forcing dei Diavoli Rossi. I tifosi, che sono arrivati in Germania per l'occasione e molti altri che già emigrati in Germania non hanno perso l'opportunità di recarsi allo stadio per farsi sentire. Perché quando l'Italia si è guadagnata lo stadio di Monaco, l'intera comunità azzurra lì residente ha voluto partecipare, ancor prima di conoscere il destino che avrebbe riservato l'ottavo contro il Belgio.

Un trionfo contagioso, tanto che l'Allianz Arena di Monaco si è tinta di tricolore nel post gara a celebrazione del successo e della qualificazione azzurra. L'ennesimo omaggio da parte di una Nazione già eliminata, la Germania, che ha voluto applaudire all'impresa italiana. Laddove non era riuscita ad arrivare la bandiera arcobaleno contro le differenze e l'intolleranza di gender, è arrivata l'Italia di Mancini che per una notte ha conquistato anche Monaco di Baviera, venendo applaudita da chi ama il calcio.