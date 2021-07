Italia-Belgio è un quarto di finale di Euro 2020 che può essere seguito in diretta in TV sia in chiaro sia a pagamento. Nel primo caso ci si collega alla Rai, canale Rai 1, nel secondo serve un abbonamento Sky per seguire il match sui canali Sky Sport Euro 2020 dedicati alla partita. In streaming, in chiaro basterà collegarsi al portale Rai, Raiplay.it, mentre con l'applicazione SkyGo si potrà seguire sui tablet, pc e devices mobili la partita. Anche Now mette a disposizione il servizio on demand per lo streaming online.