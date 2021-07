Belgio – Italia è la seconda partita dei quarti di finale degli Europei 2021. Si gioca domani, venerdì 2 luglio, ore 21, all'Allianz Arena di Monaco di Baviera (in Germania) e sarà preceduta da un evento che ha fatto molto discutere negli ultimi tempi, in particolare per la posizione degli Azzurri: i calciatori in campo s'inginocchieranno, un gesto simbolico che si ispira al Black Lives Matter contro ogni forma di discriminazione razziale. La Nazionale di Roberto Mancini si è qualificata dopo aver battuto (2-1) l'Austria: una vittoria arrivata grazie alle reti di Federico Chiesa e Matteo Pessina. La selezione allenata dal commissario tecnico, Roberto Martinez, è reduce da un match molto duro contro il Portogallo, sconfitto (1-0) da un gol di Thorgan Hazard.

La gara è a eliminazione diretta: in caso di parità al termine dei 90 minuti si disputeranno 2 tempi supplementari di 15 minuti; se il risultato di pareggio persisterà la qualificazione alle semifinali verrà decisa dai calci di rigore. In base agli abbinamenti in tabellone, in caso di passaggio del turno, l'Italia potrebbe affrontare la vincente della sfida tra la Svizzera e la Spagna.

L'Italia arriva alla gara con il Belgio in buone condizioni di forma. Giorgio Chiellini torna a disposizione dopo l'infortunio muscolare e aver saltato – a scopo precauzionale – il match degli ottavi: con ogni probabilità riprenderà il suo posto accanto a Leonardo Bonucci al centro della difesa. Ancora fuori Alessandro Florenzi, la corsia di destra sarà affidata ancora a Giovanni Di Lorenzo: il difensore del Napoli ha offerto ampie garanzie disputando ottime prestazioni. A centrocampo Matteo Pessina e Manuel Locatelli insidiano Marco Verratti. Mentre in attacco la novità potrebbe essere l'inserimento di Federico Chiesa al posto di Domenico Berardi per completare il tridente con Ciro Immobile e Lorenzo Insigne.

Tra le fila dei ‘diavoli rossi' i riflettori sono tutti puntati sulla situazione infortunati: le note dolenti per il Belgio sono arrivate a margine della gara contro i lusitani per gli stop di Kevin De Bruyne (colpito duro, ha rimediato una distorsione alla caviglia sinistra) ed Eden Hazard (uscito per un problema muscolare). Martinez non si sbilancia ma l'impressione è che tra il calciatore del City e quello del Real Madrid sia il primo ad avere maggiori chance di recupero. Punto fermo della selezione è Romelu Lukaku, l'attaccante dell'Inter che nell'ultima gara ha mostrato grande fairplay nell'abbraccio consolatorio a Cristiano Ronaldo. Osservato speciale: Dries Mertens, la punta del Napoli che potrebbe essere inserita in formazione dall'inizio per colmare assenze importanti nel reparto offensivo.

La gara tra Belgio e Italia sarà trasmessa in diretta TV e in chiaro dalla Rai, in abbonamento su Sky. L'Emittente di Stato manda in onda una selezione delle partite più interessanti del torneo, tra cui quelle dei quarti di finale.

Partita: Belgio – Italia

Belgio – Italia Giorno: venerdì 2 luglio 2021

venerdì 2 luglio 2021 Orario: 21.00

21.00 Dove si gioca: Allianz Arena di Monaco di Baviera

Allianz Arena di Monaco di Baviera Canale TV: Rai 1 – Sky

Rai 1 – Sky Diretta streaming: Sky Go – Rai Play

Sky Go – Rai Play Competizione: Euro 2020, ottavi di finale

A che ora gioca l'Italia agli Europei

La partita tra il Belgio e la Nazionale italiana si disputa venerdì 2 luglio nell'Allianz Arena di Monaco di Baviera. Il fischio d'inizio dell'incontro è per le ore 21 ma il collegamento inizierò alle 20.30 per le ultime notizie dal campo e ascoltare le voci dei protagonisti. Nel tabellone dei quarti il match è valido come quarto di finale numero 2.

Belgio-Italia, dove vederla su Rai e Sky: canale TV e streaming

La gara tra i ‘diavoli rossi' e gli Azzurri verrà trasmessa in diretta TV sulla piattaforma satellitare di Sky (solo per abbonati). La partita andrà in onda sui canali Sky Sport 1 (numero 201 del satellite, 472 e 482 del digitale terrestre), Sky Sport Football (numero 203 del satellite, 473 del digitale terrestre), Sky Sport (251 del satellite). La partita dell'Allianz Arena andrà in onda anche in chiaro sulle reti Rai: sarà il canale Rai 1 a trasmettere la diretta della gara raccontata da Alberto Rimedio (telecronaca) e Antonio Di Gennaro (commento tecnico).

Belgio – Italia andrà in onda anche in diretta streaming: la si potrà vedere collegandosi all'app di Sky Go (solo per abbonati) attraverso i consueti dispositivi mobili (smartphone, notebook, tablet) e fissi (smart tv, pc). Una volta scaricata l'applicazione e inserite le credenziali si avrà accesso al canale dedicato alla partita. Si potrà vedere il match in streaming anche su Now (sostenendo il costo del singolo evento) e anche su RaiPlay, il servizio online della Rai erogato in forma gratuita.

Europei 2021, dove si gioca Belgio-Italia

È l'Allianz Arena di Monaco di Baviera lo stadio che ospita il quarto di finale tra Belgio e Italia. Si gioca in Germania in base al percorso e agli abbinamenti in tabellone predefiniti in sede di sorteggio iniziale. L'impianto tedesco sarà aperto al pubblico ma avrà una capienza limitata: solo 14.500 spettatori rispetto a quella complessiva di 75 mila posti. In questa edizione degli Europei ha già ospitato le tre gare dei gironi della Germania (inserita nel Gruppo F con Francia, Portogallo, Ungheria.