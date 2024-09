video suggerito

Coppa Davis 2024, il calendario dell’Italia: programma, girone e tabellone L’Italia campione in carica affronta Brasile, Belgio e Paesi Bassi nella fase a gironi di Coppa Davis. Tutto quello che c’è da sapere su programma, diretta TV e streaming. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Sport Fanpage.it

A cura di Marco Beltrami

0 CONDIVISIONI condividi chiudi

L'Italia del tenni campione in carica torna in campo in Coppa Davis nella fase a gironi. La squadra azzurra di capitan Volandri che dovrà fare a meno degli assenti Sinner vincitore degli US Open e Musetti, tenuti a riposo, è formata dai convocati Matteo Arnaldi, Matteo Berrettini, Flavio Cobolli, Simone Bolelli e Andrea Vavassori. L'Italia affronterà il Brasile l'11 settembre, il Belgio il 13 settembre e infine i Paesi Bassi il 15 settembre. Si qualificano ai quarti le prime due di ogni girone. Diretta TV in chiaro sulla Rai e su Sky, con streaming su Rai Play, Sky Go e NOW. Ecco tutto quello che c'è da sapere.

Italia in Coppa Davis, quando gioca: il calendario delle partite

L'Italia di Filippo Volandri inizierà la sua avventura nella fase a gironi di Coppa Davis mercoledì 11 settembre alle ore 15. Esordio contro il Brasile per gli azzurri che torneranno poi in campo due giorni dopo contro il Belgio. Chiusura prevista per domenica 15 settembre contro i Paesi Bassi. Si gioca in 3 partite: due singolari tra i numeri 2 di ogni squadra e tra i numero uno e il doppio

Mercoledì 11 settembre, ore 15 – Italia vs Brasile

Venerdì 13 settembre, ore 15 – Italia vs Belgio

Domenica 15 settembre, ore 15 – Italia vs Paesi Bassi

Il girone dell’Italia di tennis in Coppa Davis 2024

Il girone dell'Italia campione in carica in Coppa Davis è formato dunque da 4 squadre. Si tratta del gruppo A con le partite in programma a Bologba. Oltre agli azzurri, ci sono il Brasile, il Belgio e i Paesi Bassi. Per quanto riguarda i sudamericani, questi torneranno ad affrontarci dopo 31 anni dall'ultimo incrocio. Sette anni fa invece la sfida contro il Belgio, con il successo di questi ultimi. Italia-Paesi Bassi invece sarà un replay del confronto della scorsa annata.

Il tabellone delle Finals, chi va ai quarti

La fase a gironi definirà il quadro delle 8 squadre che si qualificheranno per i quarti di finale. A passare alla fase ad eliminazione diretta della Coppa Davis saranno le prime due squadre di ogni girone. L'obiettivo dell'Italia dunque è quella di non arrivare terza per accedere alle sfide che si terranno a Malaga dal 19 a 24 novembre. Il sorteggio per i quarti sarà effettuato nella settimana del 16 settembre.

Dove vedere la Coppa Davis di tennis in TV e streaming

Dove vedere la Coppa Davis in TV? Le partite della squadra azzurra di tennis si potranno vedere in TV in chiaro su Rai 2 o su Rai Sport. Possibile seguire anche le sfide su Sky, servizio riservato agli abbonati sui canali Sky Sport Uno, Sky Sport Tennis. Per quanto riguarda lo streaming, sarà disponibile su Rai Play, Sky Go e NOW