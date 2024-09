video suggerito

Cosa serve all’Italia per qualificarsi alla Final Eight di Coppa Davis a Malaga e quando si gioca L’Italia punta alla qualificazione alla Final 8 di Coppa Davis 2024. Per arrivare a Malaga, però, non bastare battere il Belgio nella sfida in programma oggi. Fondamentale sarà anche l’incontro con l’Olanda di domenica 15 settembre. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Sport Fanpage.it

A cura di Alessio Morra

L'Italia scende in campo oggi contro il Belgio nella partita della seconda giornata del Girone B delle Finals di Coppa Davis a Bologna. Capitan Volandri manderà in campo Berrettini e Cobolli in singolare, Bolelli e Vavassori in doppio. L'Italia è al comando del girone insieme al Belgio, avendo entrambe vinto alla prima giornata. Un successo pure per l'Olanda, nessuno per il Brasile. Anche in caso di vittoria secca contro il Belgio, l'Italia sarebbe qualificata alla Final 8 di Malaga ma non sarebbe sicura del primo posto, che si giocherebbe con l'Olanda domenica 15 settembre.

Italia alle Finals di Coppa Davis se: risultati e combinazioni con il Belgio

Ci sono tanti calcoli da fare. L'unica certezza è la classifica. Una vittoria per Italia, Belgio e Olanda, nessuna per il Brasile. Italia e Belgio sono imbattute e giocano la partita della seconda giornata. Tutti e tre gli incontri precedenti si sono chiusi sul 2-1 e ciò significa che anche il Brasile non è ancora eliminato. L'Italia vincendo contro il Belgio 3-0 passa ai quarti, ma dovrebbe comunque guadagnarsi il primato del girone. Perché il primo criterio in caso di parità di punti è rappresentato dal confronto diretto, e giocando l'ultima con l'Olanda, gli azzurri perdendo con gli oranje scenderebbero al secondo posto.

Se invece l'Italia batte il Belgio per 2-1 sarebbe ancora tutto in gioco, anche se la qualificazione alle Final 8 comunque sarebbe a un passo. Perché l'Italia avrebbe 2 vittorie con 4 match vinti e 2 persi, con Olanda e Belgio con un successo a testa. Nell'ultima giornata si giocano Belgio-Brasile e Italia-Olanda, e va da sé che con i successi (eventuali) di Olanda e Belgio ci sarebbero tre squadre con due vittorie, in quel caso bisognerebbe guardare la differenza tra match vinti e persi. All'Italia comunque basterebbe vincerne uno dei tre in programma domenica per passare.

Dovesse invece l'Italia campione in carica in Davis perdere con il Belgio sarebbe in una condizione scomoda. Perché in quel caso il Belgio sarebbe alle Final 8 e Olanda-Italia diventerebbe uno spareggio vero e proprio. Chi vince passa, chi perde è fuori.

Se l'Italia batte 3-0 il Belgio e alla Final 8 ma senza la certezza del primo posto

Se l'Italia batte 2-1 il Belgio si gioca la qualificazione contro l'Olanda domenica

Se l'Italia perde con il Belgio giocherà una sorta di spareggio contro l'Olanda

Quando si giocano le Final Eight di Coppa Davis a Malaga: le date

La Final 8 di Malaga si disputa da martedì 19 a domenica 24 novembre. Si disputeranno nei primi tre giorni le gare dei quarti di finale, poi le semifinali il venerdì e il sabato, mentre la domenica si assegnerà il titolo della competizione sportiva a squadre più antica, per nazionali. L'Italia se passerà il turno conoscerà in un secondo momento l'avversario e il tabellone. Perché dovrà essere effettuato un sorteggio nel quale in due urne separate si collocheranno le prime classificate dei gironi e le seconde. Quindi bisogna capire quale sarà il piazzamento degli Azzurri per vedere le possibili avversarie. Si sono qualificate per i quarti Canada, Germania, Stati Uniti e Australia.