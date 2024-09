Italia-Brasile in Coppa Davis, Berrettini-Fonseca in diretta live 6-1: Matteo vince il 1° set in 23 minuti

Si parte oggi con Italia-Brasile. Una sfida sempre affascinante, certo, ricorda più epiche partite calcistiche, ma anche l'Italia del tennis ha vissuto incontri memorabili, non sempre vincenti, con i verde-oro. A Bologna alle ore 15 sarà in campo Flavio Cobolli che esordirà in Davis contro il 18enne Joao Fonseca, uno dei giovani più interessanti del panorama mondiale, poi Berrettini-Seyboth Wild e a seguire il doppio, che in caso di parità sarebbe decisivo.

Sfida insidiosa per Bolelli e Vavassori contro Matos e Melo. Diretta TV in chiaro su Rai 2 a partire dalle ore 15. Gare in chiaro pure su Supertennis. Ma anche Sky trasmetterà le sfide dell'Italia di Davis. Streaming dunque con RaiPlay, Sky Go, NOW e il sito di Supertennis.