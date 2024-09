video suggerito

Francia-Italia di Nations League, dove vederla oggi in TV e streaming: le formazioni della partita L'Italia di Spalletti sfida la Francia al Parco dei Principi per l'esordio nella nuova Nations League 2024/2025. Gli azzurri scendono in campo alle 20:45, gara visibile in diretta TV e streaming senza costi aggiuntivi grazie al servizio Rai (su Rai Uno e RaiPlay)

L'Italia riparte dalla Francia per la nuova Nations League 2024 che prevede un format rivisto e corretto all'insegna dello spettacolo. La Nazionale italiana gioca questa sera Venerdì 6 settembre alle ore 20.45 al Parco dei Principi di Parigi. Le due nazionali sono inserite nello stesso raggruppamento di Belgio e Israele. La partita è visibile in diretta TV e streaming in chiaro sui canali Rai.

Dopo il cocente flop degli ultimi Europei, la Nazionale guidata da Luciano Spalletti scende di nuovo in campo per la prima giornata della Nations League 2024 e lo farà nel big-match contro la Francia per una sfida che varrà tantissimo ai fini del passaggio dal Girone 2 della Lega A ai quarti di finale. Vietato sbagliare, con il ct che per l'occasione ha cambiato davvero poco tra i convocati, dove ci sono comunque un paio di novità importanti.

Partita: Francia-Italia

Dove: Parco dei Principi (Parigi)

Quando: venerdì 6 settembre

Orario: 20:45

Diretta TV: Rai Uno

Diretta Streaming: RaiPlay

Competizione: Nations League (1° turno Gruppo 2 Lega A)

Dove vedere Francia-Italia in diretta TV

La sfida tra Francia e Italia di questa sera, in programma alle 20:45 sarà trasmessa in TV senza costi aggiuntivi grazie al servizio Rai. Si potrà tifare Azzurri seguendo il match su Rai Uno con commento di Alberto Rimedio e la seconda voce di Lele Adani.

Francia-Italia dove vederla in diretta streaming

Anche in streaming sarà possibile seguire la sfida tra Francia e Italia collegandosi da pc al portale Rai RaiPlay oppure utilizzare l'apposita app dai device mobili. Il tutto senza alcun costo aggiuntivo.

Nations League, le probabili formazioni di Francia-Italia

Luciano Spalletti non ha cambiato molto nelle sue scelte rispetto agli ultimi fallimentari Europei e anche contro la Francia non sono previsti esperimenti particolari. Un 3-5-2 a suo modo rodato, modulo caro al ct con il possibile inserimento di Raspadori al fianco di Retegui. Tonali dal 1′ a centrocampo. Per Deschamps dovrebbe presentarsi con un 4-2-3-1 con Kolo Muani, Olise e Barcola alle spalle di Mbappé.

ITALIA (3-5-2): Donnarumma; Di Lorenzo, Bastoni, Calafiori; Bellanova, Frattesi, Ricci, Tonali, Dimarco; Retegui, Raspadori. CT: Spalletti.

FRANCIA (4-2-3-1): Maignan; Clauss, Upamecano, Saliba, T. Hernandez; Y. Fofana, Kanté; Kolo Muani, Olise, Barcola; Mbappé. CT: Deschamps.