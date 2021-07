L'Italia sfiderà il Belgio nei quarti di finale di Euro 2020. Il match è in programma oggi, venerdì 2 luglio, alle ore 21 all'Allianz Arena di Monaco di Baviera, in Germania. Come già accaduto agli ottavi, si tratta di una gara secca, che non prevede la possibilità di andata e ritorno. A passare il turno e ad approdare alle semifinali degli Europei, dunque, sarà la nazionale che vincerà la sfida. Pronostico sulla carta molto equilibrato, c0n Azzurri e Diavoli Rossi che partiranno alla pari e cercheranno di staccare il pass per la semifinale contro la vincente della partita tra Francia/Svizzera e Croazia/Spagna.

La Nazionale guidata da Roberto Mancini si è qualificata ai quarti di finale battendo 2-1 l'Austria, grazie ai gol di Federico Chiesa e Matteo Pessina, arrivati nei tempi supplementari. Inutile ai fini del risultato la rete biancorossa di Sasa Kalajdzic. Il Belgio di Roberto Martinez, invece, ha superato una sfida probante contro il Portogallo di Cristiano Ronaldo, battendo 1-0 i lusitani, con il gol decisivo di Thorgan Hazard. Entrambe le selezioni si erano classificate prime a punteggio pieno nei rispettivi gironi.

Sono ventidue in totale i precedenti tra le due squadre. Questi fanno ben sperare l'Italia, che ha ottenuto la vittoria in 14 occasioni, a fronte di quattro pareggi e altrettante sconfitte. Azzurri e Diavoli Rossi si sono incrociati tre volte nella fase finale degli Europei, con l'Italia imbattuta, che ha ottenuto due vittorie e un pareggio, mantenendo anche la porta inviolata. L'ultimo precedente, quello del 2016, ha visto la Nazionale di Antonio Conte trionfare per 2-0 su quella di Marc Wilmots nella prima giornata della fase a gironi, grazie ai gol di Emanuele Giaccherini e Graziano Pellè.

Cosa succede se l'Italia pareggia contro il Belgio

Ai quarti di finale non cambiano le regole già valide per gli ottavi. Nessuna possibilità di pareggio, dunque, in quanto si tratterà di una sfida a eliminazione diretta, da dentro o fuori, al termine della quale dovrà necessariamente essere decretato un vincitore. Per questo, se al termine dei 90 minuti regolamentari dovesse resistere la parità tra Italia e Belgio, si procederà con i tempi supplementari, un extra-time di due frazioni da 15 minuti ciascuna. Nel caso in cui il risultato non dovesse sbloccarsi nemmeno al termine di questi, si ricorrà ai calci di rigore: cinque tiri dal dischetto per ognuna delle due squadre, con la possibilità di andare avanti a oltranza in caso di parità.