video suggerito

La stampa spagnola deride Bellingham dopo la semifinale: “Passa completamente inosservato” Mentre al Real Madrid è il più acclamato, con la maglia dell’Inghilterra viene bacchettato dagli spagnoli per le sue prestazioni: “Non ha brillato, per lui è stato difficile” Entra nel nuovo canale WhatsApp di Sport Fanpage.it

A cura di Ada Cotugno

0 CONDIVISIONI condividi chiudi

Gli Europei di Jude Bellingham non sono il grande torneo che tutti si aspettavano: la stella dell'Inghilterra fatica a brillare, anche se con la sua nazionale è arrivato in finale dove affronterà la Spagna, un Paese che è entrato nella sua vita dopo il trasferimento al Real Madrid. Ma da rivali gli spagnoli non sono stati di certo carini con lui.

Rispetto a tutta la stagione giocata con i Blancos il centrocampista ha fatto fatica con i Tre Leoni e fin qui non è ancora diventato il grande trascinatore che si è visto nell'ultimo anno. Normale calo fisiologico o qualcosa di più? Intanto i tifosi della Spagna aspettano la finale e hanno già cominciato a punzecchiarlo.

Le critiche a Bellingham dalla Spagna

Non si sono risparmiati neanche il giorno dopo la vittoria dell'Inghilterra nella semifinale contro l'Olanda. I Tre Leoni hanno raggiungi la Spagna nella finale degli Europei e Bellingham ancora una volta non ha lasciato il segno, anche se è stato schierato da Southgate come titolare.

In vista della partita di domenica Marca ha parlato proprio di lui, non usando mezzi termini per descrivere come si sta comportando in questa competizione: "La 53esima partita di Jude Bellingham in questa stagione è stata speciale. Stava tornando a quella che è stata la sua casa per tre anni, il Signal Iduna Park, lo stadio di casa del Borussia Dortmund. Tuttavia, il giocatore del Real Madrid non ha brillato. Tutt'altro: è passato completamente inosservato".

Praticamente un fantasma, impalpabile, poco concreto in mezzo al campo mentre i suoi compagni di squadra provavano a ribaltare la partita. Il quotidiano spagnolo ha evidenziato diverse difficoltà dell'inglese che sperano di poter vedere anche in finale: "È stato difficile per lui entrare in gioco sulla sinistra nella formazione di Gareth Southgate, ha lasciato un accenno della sua enorme classe ma non è riuscito a generare pericolo arrivando dalla seconda linea".