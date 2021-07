L'Italia torna in campo oggi, venerdì 2 luglio, per la partita dei quarti di finale degli Europei 2021 contro il Belgio. La partita si gioca oggi alle ore 21 all'Allianz Stadium di Monaco di Baviera, in palio la semifinale dell'Europeo contro la vincente tra Spagna e Svizzera. Gli Azzurri arrivano al match dopo aver battuto (2-1) l'Austria negli ottavi, grazie alle reti segnate nei tempi supplementari da Federico Chiesa e Matteo Pessina. Prima del fischio d'inizio dell'arbitro, Slavko Vincic, le due squadre si inginocchieranno quale gesto simbolico nella lotta contro il razzismo e ogni forma di discriminazione. Passa in semifinale chi vince la partita mentre in caso di parità si andrà ai supplementari e infine ai rigori.

Il ct Roberto Mancini confermerà in larga parte la squadra che ha vinto contro l'Austria. Il recupero di Alessandro Florenzi e il ritorno in gruppo di Giorgio Chiellini fanno sì che siano tutti a disposizione i calciatori. Due i cambi che l'allenatore ha in mente: uno in difesa, con il ritorno del centrale della Juventus accanto a Bonucci, l'altro in attacco con l'inserimento di Chiesa nel tridente con Immobile e Insigne al posto di Berardi.

L'avversario che avrà di fronte la squadra di Roberto Mancini è uno dei più forti del torneo e inserito in quel lato del tabellone considerato uno dei più difficili e insidiosi per le qualità e la forza delle selezioni ancora in gioco. I ‘diavoli rossi' allenati da Roberto Martinez sono reduci dal successo contro il Portogallo (1-0) di Cristiano Ronaldo, che ha fatto ritorno a casa tra le polemiche per aver lanciato a terra e scalciato la fascia di capitano come reazione rabbiosa alla sconfitta e all'eliminazione.

L'ultimo precedente di rilievo tra Belgio e Italia risale agli Europei 2016: nella prima giornata della fase a gironi vinsero gli Azzurri per 2-0 con le reti di Emanuele Giaccherini e Graziano Pellè. Nel complesso sono 22 i precedenti dei ‘diavoli rossi' contro l'Italia con un bilancio di 14 vittorie per gli Azzurri, 4 pareggi e 4 sconfitte. In gare ufficiale sono 3 i successi per l'Italia, 2 pareggi e 1 sconfitta.

In caso di passaggio del turno, in base agli abbinamenti, l'Italia potrebbe affrontare (martedì 6 luglio, a Wembley, ore 21) la vincente della sfida tra Svizzera e Spagna. Gli elvetici erano inseriti nello stesso girone degli Azzurri (il Gruppo A) e sono riusciti a qualificarsi tra le migliori terze grazie alla vittoria sulla Turchia e al pareggio con il Galles dopo la sconfitta proprio contro la Nazionale. La squadra di Petkovic ha eliminato negli ottavi la Francia: decisivi i calci di rigore e, in particolare, l'errore commesso da Kylian Mbappé, ipnotizzato dal portiere Yann Sommer. Le Furie Rosse, invece, hanno superato il Girone E da seconde in classifica e poi hanno travolto negli ottavi la Croazia (5-3).

La formazione dell'Italia contro il Belgio agli Europei

Il tc, Roberto Mancini, non cambierà modulo (4-3-3) ma apporterà qualche modifica nella formazione dell'Italia. Con ogni probabilità sarà Giorgio Chiellini a tornare al centro della difesa con Bonucci ricostituendo in Azzurro il tandem in bianconero. Toccherà a loro fermare il calciatore più temuto del Belgio, Romelo Lukaku, protagonista di duelli in campionato con l'Inter. Altro ballottaggio in attacco, con Chiesa che appare favorito su Berardi. Locatelli e Pessina restano pronti a subentrare a centrocampo che resterà imperniato su Jorginho, Barella e Verratti.

ITALIA (4-3-3): Donnarumma; Di Lorenzo, Bonucci, Chiellini, Spinazzola; Barella, Jorginho, Verratti; Chiesa, Immobile, Insigne. Ct: Roberto Mancini.

Orario TV di Belgio-Italia a Euro 2020: si gioca alle 21

Belgio e Italia vanno in campo oggi, venerdì 2 luglio, alle ore 21.00 per i quarti di finale degli Europei 2021. Oltre ai match della fase a gironi, è la quarta volta che la Nazionale gioca in prima serata. Solo con il Galles, nell'ultimo turno della fase a gironi, il fischio d'inizio dell'incontro fu alle 18.00.

Belgio-Italia in TV sulla Rai, dove vederla in chiaro

Belgio-Italia si gioca venerdì 2 luglio nell'Allianz Arena di Monaco di Baviera (in Germania). La partita, come tutte le gare degli Azzurri, sarà trasmessa in diretta in contemporanea sia dalla Rai sia da Sky che offriranno la copertura totale dell'evento. Sulla TV di Stato, la gara si vedrà in chiaro e senza alcun costo aggiuntivo, mentre su Sky sarà disponibile solo per gli abbonati sui canali Sky Sport 1 (numero 201 del satellite, 472 e 482 del digitale terrestre), Sky Sport Football (203 del satellite, 473 e 484 del digitale terrestre) e Sky Sport (251 del satellite).

Belgio-Italia dove vederla in streaming su RaiPlay

La partita tra Belgio e Italia, valida per i quarti di finale degli Europei 2020, andrà in onda anche in diretta streaming su RaiPlay: nel palinsesto online della piattaforma Rai sono inseriti anche gli highlights, i gol e i momenti salienti del match oltre alla diretta. Per vedere Belgio-Italia in streaming ci si può collegare al sito di RaiPlay utilizzando il PC oppure attraverso la app su smartphone e tablet. In alternativa, ma solo per abbonati, c'è anche lo streaming su SkyGo.

La probabile formazione del Belgio

Kevin De Bruyne e Eden Hazard, infortunati contro il Portogallo, restano la più grande incognita per il Belgio. Il ct, Martinez, si dice fiducioso sulla possibilità di recuperare almeno il primo nonostante il colpo alla caviglia (emblematica la foto che lo ritraeva mentre scendeva da solo lungo le scale dell'aereo, portando i bagagli). Non dovesse farcela è pronto Dries Mertens (che in Serie A gioca con il Napoli). Quanto all'esterno del Real Madrid, è frenato da problemi muscolari. Nelle ultime ore ha fatto pretattica ‘nascondendo' la formazione e le sedute di allenamento da occhi indiscreti.

BELGIO (3-4-3): Courtois; Alderweireld, Vermaelen, Vertonghen; Meunier, Tielemans, Witsel, Thorgan Hazard; De Bruyne (o Mertens), Lukaku, Carrasco. Ct: Roberto Martinez.

Le prossime partite dell'Italia agli Europei di calcio

La partita della Nazionale contro il Belgio è inserita nel tabellone dei quarti come QF2. In caso di vittoria e qualificazione, l'Italia passerà in semifinale e giocherà martedì 6 luglio nel Wembley Stadium di Londra (in Germania). Alle ore 21 sfideranno la vincente dell'altro quarto di finale (QF1) tra Svizzera e Spagna.

Le partite del 2 luglio agli Europei di calcio

Ecco tutte le partite degli Europei in TV venerdì 2 luglio 2021:

18:00 – Svizzera-Spagna: Rai, Sky (Europei 2021)

21:00 – Belgio-Italia: Rai, Sky (Europei 2021)