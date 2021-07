È la vigilia di un appuntamento attesissimo da tutta l'Italia calcistica, che domani sera sarà davanti alla TV come accaduto solo per le occasioni più importanti: siamo ai quarti di finale dei campionati Europei, con una squadra che ha fatto di nuovo innamorare tutti e che non perde da 31 partite, ed affrontiamo il Belgio di Lukaku, squadra al primo posto del Ranking FIFA.

Difficile immaginare una pietanza più appetibile per chi ama il calcio e i colori azzurri, e le parole di Roberto Mancini nella conferenza di vigilia a Monaco – dove avrà luogo il match – danno il senso dell'appuntamento con la storia: "Affrontiamo la miglior squadra d'Europa assieme alla Francia, ho grande rispetto del Belgio, ma cercheremo di vincerla. Dovremo fare il nostro gioco e vedere quello che accadrà. La Svizzera ha battuto la Francia, l'Olanda è uscita con la Repubblica Ceca: gare facili ora non ci sono. Siamo nella parte del tabellone più difficile, iniziamo da domani che sarà dura ma siamo consapevoli delle nostre qualità".

Il CT azzurro ha ancora un paio di decisioni da prendere circa l'undici titolare da mandare in campo, ma nella sua testa la squadra già c'è: "Ho pochi dubbi. Dobbiamo fare delle scelte ma siamo già indirizzati abbastanza bene. Poi aspettiamo domani, vediamo le condizioni fisiche di tutti".

Ai microfoni di ‘Sky Sport' Mancini si sofferma poi su alcuni singoli: "Le condizioni di Chiellini? Sta bene da giorni, ha recuperato al 100%. Vedremo domani la condizione di tutti quanti e poi decideremo. Chiunque andrà in campo farà del suo meglio. Berardi o Chiesa? Non cambia nulla. Berardi ha fatto un grandissimo Europeo e Chiesa lo stesso, è stato il migliore contro il Galles e contro l'Austria è entrato benissimo. Non cambia assolutamente nulla".

Molto si è detto nelle ultime ore sul ‘mistero' relativo alla presenza o meno in campo degli acciaccati De Bruyne e Hazard, che in realtà starebbero meglio di quanto fatto trapelare dal quartier generale del Belgio: "Martinez fa pretattica? Mi sembra giusto – replica Mancini – sta preparando una partita importante come noi. Queste gare sono belle perché giocano grandissimi giocatori, il bello del calcio è vedere tutti in campo".

Il tecnico jesino sente di avere in mano delle buone carte, la concentrazione è massima: "Faremo la nostra partita, con eventuali aggiustamenti a gara in corso. Abbiamo un certo tipo di gioco, ce l'ha anche il Belgio, sarà un match importante. L'importante è vincere, sappiamo chi affrontiamo, non sono lì per caso".

Neanche l'Italia lo è: domani sera all'Allianz Arena di Monaco si sfiderà il meglio che può proporre il calcio europeo oggi. Ci sono anche gli azzurri di Mancini.