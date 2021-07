Ventitré dei ventisei calciatori del Belgio hanno partecipato all'allenamento del giovedì mattina nel centro di Tubize, un allenamento importante perché l'ultimo prima della partita dei quarti di finale con l'Italia, in programma a Monaco di Baviera venerdì alle ore 21. Assenti nell'ultima seduta Eden Hazard e Kevin De Bruyne, usciti per infortunio contro il Portogallo. Ma la pre-tattica dei Diavoli Rossi continua. Perché secondo quanto riferiscono anche i media belgi due delle stelle di Martinez hanno effettuato una seduta d'allenamento a parte.

De Bruyne e Hazard, il mistero continua

Hazard e De Bruyne si sarebbero allenati da soli in palestra, avrebbero svolto un allenamento vero e proprio i due calciatori che comunque partiranno con la squadra alla volta di Monaco. Chiaramente è impossibile fare delle previsioni sul loro impiego in campo, ma è certo che i due talenti saranno a disposizione di Martinez, che già lunedì aveva dichiarato che i suoi due calciatori avevano il 50% di possibilità di recuperare per la partita con l'Italia dei quarti di finale. Mercoledì Hazard e De Bruyne invece non si sono allenati con i compagni di squadra nel quarto d'ora in cui stampa e telecamere erano presenti a Tubize, ma secondo i media locali i centrocampisti di Real Madrid e Manchester City si sarebbero allenati con i compagni di squadra una volta uscitii giornalisti dall'impianto e una volta spente le telecamere.

Quindi fino all'ultimo momento resteranno i dubbi. Martinez, che ha sfidato Mancini otto volte e ci ha perso sette, sembra fare pre-tattica e prova a sorprendere l'Italia magari bluffando sulle condizioni fisiche di due delle sue tre stelle. Ma non è così scontato che il Belgio stia bluffando. Perché Hazard ha avuto tanti problemi fisici durante questa stagione e De Bruyne dopo l'infortunio patito nella finale di Champions era stato sempre a mezzo servizio. In caso di assenza, quantomeno dal primo minuto, di De Bruyne e di Eden Hazard in avanti sarebbero promossi Mertens, che ha iniziato l'Europeo da titolare, e Carrasco, che giocherebbero alle spalle di Lukaku.