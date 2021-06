Il Belgio con una finale di partita eroico è riuscito a eliminare il Portogallo. La nazionale guidata da Roberto Martinez affronterà l'Italia nei quarti di finale degli Europei venerdì 2 luglio, calcio d'inizio alle ore 21. Nel corso della partita con gli ex campioni in carica sono usciti per infortunio De Bruyne e Hazard, ora in dubbio per la partita con gli Azzurri. Gli infortuni attanagliano il Belgio che aveva già perso Castagne dopo la partita d'esordio con la Russia, e che sostituisce il portiere Simon Mignolet. L'ex Liverpool a causa di un infortunio torna a casa e viene sostituito da Kaminski, che si aggrega così al gruppo.

Il Belgio sostituisce uno dei tre portieri

A causa del Covid la Uefa ha allargato le rose delle nazionali che disputano gli Europei, portando a 26 il numero massimo di calciatori convocabili e aveva stabilito anche che in caso di infortunio di un portiere sarebbe stata permessa la sostituzione del portiere finito ko anche a Europeo in corsa. Questa norma è stata sfruttata dall'Inghilterra che ha rimpiazzato Henderson con Ramsdale e ora pure dal Belgio che ha perso Simon Mignolet e lo ha sostituito con Tomas Kaminski, classe 1992 che gioca con il Blackburn.

Le condizioni fisiche degli infortunati De Bruyne e Hazard

Il c.t. del Belgio Roberto Martinez ha parlato, in conferenza stampa, delle condizioni fisiche delle stelle Eden Hazard e De Bruyne, usciti malconci dalla partita con il Portogallo. Entrambi hanno la possibilità di recupero, ma solo all'ultimo si capirà se avranno la possibilità di giocare contro la Nazionale di Mancini.