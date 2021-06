Il Belgio inizia gli Europei con una vittoria. A San Pietroburgo la nazionale guida da Roberto Martinez ha sconfitto per 3-0 la Russia. Non ha spinto troppo sull'acceleratore né ha strappato troppo l'occhio, ma ha ottenuto i tre punti il Belgio che si porta subito al comando del Gruppo B. Gol di Lukaku, doppietta, e Meunier.

Lukaku dedica il suo gol a Eriksen

I Diavoli Rossi sono una delle squadre favorite, ma temevano la partita con la Russia, che agli ultimi Mondiali è arrivata fino ai quarti e che giocava in casa. De Bruyne a casa, Hazard in panchina. Lukaku centravanti con Mertens e Carrasco in avanti. Dzyuba e Golovin le stelle dei russi. Il Belgio velocemente trova il gol dell'1-0, lo realizza ‘Big Rom' che al 10′ non lascia scampo a Shunin. Lukaku dopo aver segnato corre verso la telecamera e dedica la marcatura all'amico Eriksen, colto da malore nel pomeriggio durante la partita tra la Danimarca e la Finlandia.

Meunier raddoppia, poi doppietta Lukaku

Prima della mezz'ora escono per infortunio Kuzyaev e Castagne, sostituito da Meunier. E proprio l'esterno del Borussia Dortmund trova il gol del 2-0, lo realizza sfruttando un errore clamoroso di Shunin. Segnare era un gioco da ragazzi. Prima dell'intervallo c'è il tempo per una fantastica giocata di Carrasco che sfiora il tris. Nella ripresa, al netto degli ingressi in campo di Eden Hazard e di Vermaelen, i senatori di Martinez, e i tanti cambi della Russia con Cherchesov che mette e poi toglie Cheryshev accade molto poco. Il Belgio senza faticare mantiene il 2-0 fino all'88' quando segna ancora Lukaku, 3-0 doppietta e per ora titolo di capocannoniere in solitario. I Diavoli Rossi conquistano i tre punti e il primato nel girone, condiviso con la Finlandia che ha battuto 1-0 la Danimarca.