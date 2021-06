Al 10′ di Belgio-Russia si sblocca il risultato, segna Romelu Lukaku che dopo aver firmato l'1-0 va davanti alla telecamera e dedica il gol all'amico Eriksen dicendo: "Chris, i love you". Una dedica molto bella, sentita quella da parte del bomber dei ‘Diavoli Rossi' che ha un'eccellente rapporto con il danese, che ha fatto preoccupare tutto il mondo del calcio e in particolare il suo amico Lukaku, che è anche un ragazzo molto sensibile.

Malore per Eriksen durante Danimarca-Finlandia

Belgio-Russia è la principale partita della seconda giornata degli Europei di calcio del 2021. Si gioca a San Pietroburgo, di fatto in casa della Russia. L'avvicinamento all'incontro è stato ovviamente condizionato e non poco dalle notizie provenienti da Copenaghen dove Christian Eriksen ha avuto un malore durante la partita tra la Danimarca e la Finlandia. Momenti lunghissimi, undici infiniti minuti in cui in particolare lì allo Stadio Parken ma in ogni angolo del mondo tutti coloro che seguivano la partita hanno tremato e pregato per Eriksen.

Lukaku gol e dedica a Eriksen in Belgio-Russia

Il bomber nerazzurro più di tanti altri è rimasto colpito dalla situazione di Eriksen. Quando ha ricevuto buone notizie ha tirato un sospiro di sollievo e ha iniziato a prepararsi per la gara d'esordio degli Europei con il suo Belgio e al 10′ quando ha segnato ha giustamente e naturalmente dedicato il gol a Eriksen, si è avvicinato velocemente alla telecamera e ha detto: "Chris, I love you".

(in aggiornamento)