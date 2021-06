Venerdì 2 luglio a Monaco di Baviera, con calcio d'inizio alle ore 21, si giocherà Belgio-Italia, il quarto di finale più equilibrato e più intrigante degli Europei. Il Belgio nella partita degli ottavi vinta con il Portogallo ha perso per infortunio Eden Hazard e De Bruyne. I due centrocampisti offensivi e sono in dubbi, entrambi non si sono allenati, ma forse è solo pre-tattica perché Hazard e De Bruyne, secondo quanto riferito da Sky, avrebbero svolto l'intera seduta, tranne i quindici minuti in cui sono presenti anche la stampa e le tv.

Ufficialmente sembra sempre più improbabile il recupero di Eden Hazard e Kevin De Bruyne per la partita tra il Belgio e l'Italia. Perché i due calciatori hanno saltato l'allenamento del mercoledì a Tubize. Alla seduta d'allenamento hanno partecipato 19 giocatori, più i tre portieri, compreso Kaminski che si è aggregato in questi giorni al gruppo al posto di Mignolet.

Ma il condizionale è d'obbligo. Perché il c.t. Martinez dopo aver detto che c'era il 50% di possibilità di recupero per i due fuoriclasse probabilmente sta facendo pre-tattica. Secondo quanto riferito da Sky Hazard e De Bruyne si sarebbero allenati con i compagni di nazionale, ma sarebbero entrati in campo quando si sono spente le telecamere e sono andati via i giornalisti. Il dubbi restano. Il Belgio si prepara alla sfida con l'Italia e viaggia su un doppio binario. C'è un piano ‘A' con Hazard e De Bruyne e un piano con Carrasco e Mertens in avanti con Lukaku. Giovedì dopo l'ultimo allenamento prima di volare a Monaco di Baviera si capirà se Martinez sta facendo pre-tattica oppure no.