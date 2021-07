Belgio-Italia non si disputerà allo stadio Olimpico di Roma, dove la Nazionale guidata da Roberto Mancini ha giocato le tre partite del suo girone, ma all'Allianz Arena di Monaco di Baviera, in Germania, a partire dalle ore 21. Sia gli Azzurri sia i Diavoli Rossi hanno vinto tutte le partite finora disputate agli Europei ma, a differenza di quanto accaduto alla nazionale di Roberto Martinez contro il Portogallo, l'Italia ha avuto bisogno dei tempi supplementari per avere la meglio sull'Austria negli ottavi e qualificarsi così ai quarti di finale. Quello tra la gli Azzurri e il Belgio sarà senza dubbio il quarto di finale più bello ed equilibrato, almeno sulla carta. La Nazionale di Mancini non potrà contare sul proprio pubblico, dimostratosi fondamentale per avere la meglio nell'ordine su Turchia, Svizzera e Galles. I Diavoli Rossi, invece, sono abituati a non giocare in casa durante questi Europei, non essendo il Belgio tra gli undici Paesi ospitanti.

Euro 2020, in quale stadio si gioca Belgio-Italia per i quarti di finale

Il match tra Belgio e Italia si giocherà, dunque, all'Allianz Arena di Monaco di Baviera. Chiamata anche Fussball Arena, lo stadio è la casa del Bayern Monaco e, pur avendo una capienza di circa 75.000 posti, sarà aperto soltanto a circa 15.000 spettatori. La sfida tra Azzurri e Diavoli Rossi sarà la quarta e ultima partita a essere disputata nell'impianto, dopo aver ospitato le tre partite della Germania durante i gironi. Teatro di una sconfitta, una vittoria e un pareggio della nazionale allenata da Joachim Low, lascerà spazio per una notte alle squadre di Mancini e Martinez, che si contenderanno un posto nella final four di Wembley.

Perché l'Italia non gioca a Roma allo stadio Olimpico

Euro 2020 è stato impostato come un torneo itinerante, il primo Europeo della storia a seguire questo format. Per questo motivo, sono stati scelti undici Paesi ospitanti e altrettanti stadi che avrebbero ospitato le partite. Le nazionali dei Paesi organizzatori qualificate alla competizione hanno avuto la possibilità di giocare in casa almeno due partite della fase a gironi. L'Italia, come altre formazioni, ha avuto la possibilità di disputare a Roma tutti i match del proprio gruppo poiché quest'ultimo aveva come sedi la nostra capitale e Baku, ma la mancata qualificazione dell'Azerbaijan ha permesso agli Azzurri di non doversi recare in trasferta.

L'Italia giocherà ancora allo stadio Olimpico? No. Roma sarà teatro del quarto di finale tra Inghilterra e Ucraina, match che rappresenterà l'ultima occasione di ammirare lo spettacolo di Euro 2020 nel nostro Paese. Le semifinali e la finale, infatti, si giocheranno al Wembley Stadium di Londra. In virtù degli accoppiamenti del tabellone, l'Italia non aveva la possibilità di giocare il suo quarto di finale all'Olimpico, se non qualificandosi come una delle quattro migliori terze e sperando di affrontare la prima classificata del Gruppo E a Glasgow.

Se dovessero battere il Belgio, gli Azzurri tornerebbero definitivamente in Inghilterra per disputare la semifinale e l'eventuale finale a Wembley, impianto che è stato teatro del vittorioso ottavo di finale contro l'Austria.