L'Italia è pronta a sfidare il Belgio nei quarti di finale degli Europei. La nazionale di Roberto Mancini scenderà in campo contro Lukaku e compagni venerdì 2 luglio all'Allianz Arena di Monaco di Baviera alle 21. Un match che decreterà quale delle due squadre potrà accedere alle semifinali. In vista di questa sfida, gli Azzurri di Mancini scenderanno in campo con la seconda maglia da gioco, quella bianca. Questa dunque la scelta comunicata riguardo le divise delle due squadre. Il Belgio, invece, scenderà in campo con la tradizionale maglia rossa. I due portieri invece vestiranno, rispettivamente, la maglia gialla e verde.

La Uefa infatti, secondo quanto previsto all'interno del regolamento, si riserva comunque di decidere se le divise possano essere cambiate o meno prima della partite solo nel caso in cui, chiaramente, possano essere confuse. In questo caso non ci sarebbe stato comunque alcun pericolo dato il colore azzurro della prima maglia ufficiale dell'Italia e il rosso del Belgio. Ma la maglietta bianca della nazionale italiana contro il Belgio, rievoca alla memoria di tutto il popolo del Tricolore, un ricordo confortante: gli Europei del 2016 con Antonio Conte nel ruolo di Commissario Tecnico.

L'Italia, in questi Europei, è già scesa in campo con la maglia bianca in occasione della sfida dell'Olimpico contro la Turchia nella prima gara della fase a gironi. In quell'occasione l'Italia si impose per 3-0 iniziando al meglio il suo torneo davanti al proprio pubblico. Detto ciò, quando si parla di Italia-Belgio, il ricordo più nitido e recenti riporta tutti a quella sfida dello scorso 13 giugno 2016 quando in vista di quegli Europei, l'Italia riuscì a vincere 2-0 grazie alle reti di Graziano Pellé e di Emanuele Giaccherini.

Una serata memorabile per gli azzurri di Antonio Conte che poi uscirono dal torneo solo dopo la lotteria dei calcio di rigore contro la Germania. Quella maglia bianca ritorna quindi puntuale anche in occasione di questi Europei contro il Belgio con l'Italia che in maniera scaramantica spera che il total White possa essere l'arma in più per la qualificazione alle semifinali.