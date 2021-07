Prima del calcio d'inizio di Belgio-Italia, partita dei quarti di finale degli Europei, i calciatori della Nazionale si sono inginocchiati. Lo hanno fatto per solidarietà nei confronti della nazionale belga che combatte la battaglia del Black Live Matters, come aveva anticipato Chiellini nei giorni scorsi. Un gesto in qualche modo dovrebbe mettere fine alle polemiche che hanno accompagnato negli ultimi giorni l'Italia, che aveva deciso di non inginocchiarsi contro l'Austria e lo aveva fatto solo parzialmente contro il Galles. Lukaku ha ringraziato i calciatori dell'Italia alzando il pollice.

Lukaku ringrazia i calciatori dell'Italia

Nel momento in cui tutti i calciatori si sono inginocchiati prima del via, Romelu Lukaku, con il pugno alzato, ha alzato il pollice della mano sinistra e in questo modo ha voluto ringraziare i calciatori dell'Italia che non avevano mai prima di oggi fatto questo gesto. Grande signorilità e tanto rispetto mostrato da parte del bomber dell'Inter.

Dopo la partita disputata il 20 giugno contro i gallesi, nella quale assieme ai calciatori dei Dragoni si erano inginocchiati solo cinque calciatori della Nazionale italiana, si è sviluppato un importante dibattito sul gesto dell'inginocchiamento. I calciatori della Nazionale hanno parlato tra loro e hanno deciso di non unirsi ufficialmente alla forma di protesta del movimento Black Live Matters, ma di inginocchiarsi nel caso l'avesse fatto la squadra avversaria con l'impegno di contrastare il razzismo in altre forme e secondo iniziative che saranno concordate con la Figc.

Il Belgio è una delle poche nazionali che presenta regolarmente richiesta all'Uefa per potersi inginocchiare, in segno di adesione e supporto al Black Lives Matter. L'Italia si è regolata di conseguenza, tenendo fede alle parole di Chiellini – che tanto avevano fatto discutere prima dell'ottavo di finale contro l'Austria.

"Se e quando ricapiterà una richiesta di altre squadre ci inginocchieremo per sentimento di solidarietà e di sensibilità verso le altre nazionali".

Il momento è arrivato all'Allianz Arena di Monaco, pochi istanti prima dell'inizio di Belgio-Italia. Un cenno dell'arbitro e tutti i 22 calciatori in campo sono andati giù, in ginocchio, stavolta senza esitazioni su sponda azzurra. Un momento durato pochi istanti, ma dal significato profondo e importante.