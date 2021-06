I calciatori dell'Italia e quelli dell'Austria hanno deciso di non inginocchiarsi prima dell'inizio della partita valida per gli ottavi di finale degli Europei. Era previsto, ma fino all'ultimo minuto c'era la possibilità di cambiare. Ma nessuna delle due federazione ha fatto richiesta e così a Wembley le due squadre non si sono unite alla protesta Black Live Matters.

Né Italia né Austria in ginocchio: nessun gesto contro il razzismo

Alla fine dunque nessun inginocchiamento. Si sapeva già. Perché l'Italia aveva fatto sapere con un paio di giorni d'anticipo che non avrebbe fatto questo gesto. C'è stata un po' di confusione all'interno del gruppo della Nazionale, con i calciatori divisi e una linea comune che non era stata concordata fino a venerdì. Alla fine si è deciso di agire a specchio. L'Italia ha deciso di seguire ciò che avrebbero fatto gli avversari, che non hanno pensato ad inginocchiarsi. Tutto lecito. Perché questo cerimoniale non viene effettuato in tutte le partite. Però la non scelta degli Azzurri ha creato delle discussioni, e pure molto accese.

Non tutte le Nazionali hanno aderito alla forma di protesta del movimento Black Lives Matter. L'Italia è stata quasi costretta a prendere una posizione ufficiali dopo la partita Italia-Galles di domenica scorsa in cui solo cinque calciatori hanno imitato quelli gallesi e si sono inginocchiati. Negli ultimi giorni si è creato un pasticcio comunicativo che ha portato grosse discussioni. Nello spogliatoio se n'è parlato tanto e la maggioranza dei calciatori sarebbe contrario a questo gesto. Leonardo Bonucci, capitano in vece dell'infortunato Chiellini, ha annunciato il ‘no'. Anche se sarebbe corretto dire che questa è una non scelta se si considera che la Nazionale farebbe questo gesto se lo facesse anche la squadra avversaria, in questo caso l'Austria.

Chiellini: "In ginocchio se lo fanno gli avversari"

Il capitano della Nazionale italiana ha spiegato che l'Italia si inginocchierà prima delle partite degli Europei solo se ci sarà un'espressa richiesta della squadra avversaria di turno: