I calciatori dell'Italia non si inginocchieranno prima della partita con l'Austria degli ottavi di finale degli Europei. Questa decisione ha fatto molto discutere e di questo ne ha parlato anche capitan Giorgio Chiellini, oggi assente, che in un'intervista rilasciata nel pre-partita alla Rai ha dichiarato:

Oggi credo che non ci sia nessuna richiesta, se e quando ricapiterà una richiesta di altre squadre ci inginocchieremo per sentimento di solidarietà e di sensibilità verso le altre nazionali e cercheremo di combattere il ‘nazismo' in altro modo con delle iniziative insieme alla federazione.

L'Italia si inginocchierà solo se ci sarà richiesta degli avversari

Chiellini dunque ha confermato quello che è l'orientamento anzi quella che è la decisione della Nazionale italiana di calcio che non si inginocchierà spontaneamente. I calciatori dell'Italia lo faranno solo se l'avversaria di turno farà richiesta. Dunque nessun inginocchiamento prima di Italia-Austria, perché non ci è stata richiesta di nessuna delle due nazionali e poi si vedrà in corso d'opera cosa succederà per le prossime partite degli Azzurri agli Europei. Va ricordato che non è obbligatorio inginocchiarsi prima del calcio d'inizio, anche se ci sono delle nazionali che lo fanno regolarmente come l'Inghilterra e il Belgio.

Il capitano della Nazionale, oltre che della Juventus, nell'intervista rilasciata alla Rai ha commesso una gaffe dice ‘combattere il nazismo' invece di combattere il razzismo. Un errore quello di Chiellini che si è chiaramente confuso, ma nonostante ciò quelle sue parole sono diventate in breve tempo virali sui social.