Continua la battaglia comunicativa tra la Germania, più precisamente la città di Monaco di Baviera, e l'UEFA. Nei giorni scorsi il sindaco della città tedesca, Dieter Reiter, aveva fatto richiesta di poter illuminare l'Allianz Arena con i colori dell'arcobaleno per sostenere la comunità LGBT e dare un segnale all'Ungheria, che la scorsa settimana ha approvato una legge contro diritti delle persone che fanno parte della comunità LGBTQ; ma l'ente che governa il calcio europeo ha negato questa possibilità perché l'ha definita una "richiesta politica". In riposta a questa decisione il primo cittadino di Monaco ha fatto sapere che tutti i monumenti della città saranno illuminati con i colori dell'arcobaleno nel corso della serata e la federazione tedesca poche ore fa ha reso nota un'iniziativa che vedrà una coreografia con 10mila bandiere arcobaleno nel corso di Germania-Ungheria.

Nelle scorse ore c'è stato una forte protesta nei confronti della decisione presa dell'UEFA, che poco fa ha diramato una nota ufficiale per ribadire il suo "orgogliosa nell'indossare i colori dell'arcobaleno" ma ha espresso di nuovo il suo parere sfavorevole alla richiesta di colorare con l'arcobaleno l'Allianz Arena perché "è stata la richiesta a essere politica". L'UEFA ha affermato che "l'arcobaleno non è un simbolo politico, ma un segno del nostro fermo impegno per una società migliore e inclusiva". Intanto il primo ministro ungherese, Viktor Orban, ha deciso di cancellare il viaggio che doveva portarlo a Monaco per la gara di stasera.

Il comunicato dell'UEFA

Questa la nota ufficiale pubblicata sul sito del'UEFA pochi minuti fa.