Leonardo Spinazzola ha riportato la rottura sottocutanea del tendine d’Achille. È quanto emerge dagli esami strumentali a cui si è sottoposto il giocatore quest'oggi al Sant’Andrea. La diagnosi ha di fatto confermato ciò che trapelava già nelle prime ore successive al terribile infortunio del giocatore nel corso di Belgio-Italia valida per i quarti di finale degli Europei. Adesso il giocatore dovrà sottoporsi ad un intervento chirurgico che potrebbe anche avvenire in Finlandia. Nel frattempo anche la Roma attende di capire quali saranno i tempi di recupero di Spinazzola.

Il giocatore dovrà sicuramente star fermo per diversi mesi. È chiaro che dovrà saltare tutta la preparazione atletica agli ordini di Josè Mourinho e tornerà in campo solo a stagione in corso. Una brutta tegola per i giallorossi ma anche per la stessa Italia che adesso dovrà giocare la semifinale senza il suo esterno sinistro, tra i migliori in campo nelle cinque gare di questa fase finale degli Europei e decisivo anche contro il Belgio salvando un gol già fatto di Romelu Lukaku.

Secondo quanto dichiarato da Sky Sport, la prima fase del recupero dall'infortunio di Spinazzola si potrebbe tenere proprio in Finlandia dal professore Sakari Orava dell’Hospital NEO di Turku. Il luminare è proprio uno degli specialisti di tendini. Nel 2019 curò anche un altro giocatore della Roma attualmente impegnato anche lui con l'Italia di Mancini: Bryan Cristante.

Il centrocampista, tra i primi a stare vicino a Spinazzola durante le cure dei sanitari contro il Beglio, fu vittima di un distacco del tendine dell’adduttore destro durante la gara contro la Sampdoria. L'unica nota stonata di una serata magica per l'Italia che volerà a Wembley per sfidare la Spagna in semifinale. Ma nel frattempo ciò che ha già caricato gli azzurri è stata la voglia di Spinazzola di ritornare subito in campo: "Io vi posso solo dire che tornerò presto! Ne sono sicuro!” ha scritto quest'oggi il giocatore su Instagram.