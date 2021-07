Leonardo Spinazzola ha fatto ritorno stanotte a Coverciano assieme ai suoi compagni dell'Italia che ieri sera hanno battuto il Belgio qualificandosi per le semifinali dei campionati Europei. I ragazzi di Roberto Mancini affronteranno martedì prossimo la Spagna, ma il torneo è purtroppo già finito per lo sfortunato esterno della Roma.

Spinazzola si è fermato nel corso del secondo tempo quando il suo tendine d'Achille ha ceduto di schianto durante l'ennesimo scatto di un torneo strepitoso: le lacrime di disperazione del 28enne di Foligno hanno fatto capire subito che l'infortunio era molto grave e la successiva diagnosi è stata impietosa confermando gli scenari peggiori. Si teme addirittura che la rottura sia totale: se ne saprà di più dopo gli ulteriori esami cui il giocatore sarà sottoposto oggi pomeriggio a Roma, dove si recherà accompagnato dal professor Andrea Ferretti, responsabile dell'area medica della Nazionale.

Dopo il comprensibile scoramento iniziale e sostenuto dall'affetto di tutta Italia, Spinazzola ha trovato la forza per rialzarsi e postare un messaggio di grande determinazione su Instagram: "Purtroppo sappiamo tutti come è andata, ma il nostro sogno azzurro continua e con questo grande gruppo nulla è impossibile. Io vi posso solo dire che tornerò presto! Ne sono sicuro!".

Il coraggio non manca all'esterno giallorosso, ma dovrà fare i conti con la realtà, che per infortuni come il suo prevede parecchi mesi di lontananza dai campi di gioco. Dopo gli esami strumentali, verrà presa una decisione su tempi e modalità dell'operazione, con conseguente prognosi più precisa. Servirà tanto coraggio, lo stesso con cui ha affrontato un Europeo da assoluto protagonista. L'Italia cercherà di arrivare a Wembley anche per lui.