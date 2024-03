Le condizioni di Kvaratskhelia dopo l’infortunio in nazionale: quante partite salta col Napoli Il report medico ufficiale del club azzurro ha chiarito come sta l’esterno georgiano, reduce dalla partita in nazionale che ha qualificato il suo Paese a Euro 2024. “Forte contrattura del muscolo adduttore della coscia sinistra”. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Sport Fanpage.it

Averlo visto danzare negli spogliatoi della Georgia per la qualificazione a Euro 2024 ha sminuito il timore per l'infortunio muscolare, ma le condizioni di Kvicha Kvaratskhelia sono tali da strappare una smorfia ai tifosi del Napoli. Sono davvero poche le speranze di vedere il 77 in campo dall'inizio contro l'Atalanta: la sfida di campionato si rivela fondamentale nella scalata alla zona Champions ma rischiare di perderlo per più tempo è ‘alea' pericolosa.

Come sta il calciatore e qual è l'entità dell'acciacco rimediato in nazionale? Il report medico ufficiale del club partenopeo ha chiarito come sta: gli esami strumentali hanno evidenziato "una forte contrattura del muscolo adduttore della coscia sinistra. L'attaccante azzurro ha svolto terapie e lavoro in palestra".

Un esito che si aggiunge alle parole dello staff medico della sua selezione che aveva invece parlato di un'elongazione dell’adduttore e crampi in entrambi i muscoli della tibia. Nulla di grave, che lasci presagire uno stop precauzionale più lungo di una giornata, ma è un intoppo che rende più arduo il compito dei partenopei.

È certo che Kvaratskhelia non ce la farà a essere in campo contro la ‘dea'? No. E non è detto che ce la faccia a recuperare in extremis, molto dipenderà dalla valutazione dei prossimi test. La memoria di quel gol incredibile segnato proprio contro i nerazzurri orobici nell'anno dello scudetto e la necessità del momento fanno del 77 una pedina fondamentale.

Le probabili formazioni di Napoli-Atalanta: chi gioca al posto di Kvaratskhelia

Chi può prendere il suo posto e come cambia la formazione del Napoli in caso di di forfait? Raspadori oppure Lindstrom, uno dei due sarà incastonato nella corsia di sinistra del tridente che si completa con Politanio (a destra) e Osimhen (al centro).

Kvara non è l'unico assente di lusso dell'incontro al Maradona, tra le fila della squadra di Gasperini, infatti, mancano due calibri da novanta come De Ketelaere (che può essere avvicendato con Pasalic) e Koopmeiners. In difesa torna Djimsiti. A centrocampo De Roon, Ederson nel ruolo di lotta e di governo.

NAPOLI (4-3-3): Meret; Di Lorenzo, Rrahmani, Juan Jesus, Mario Rui; Anguissa, Lobotka, Traoré; Politano, Osimhen, Lindtrom/Raspadori. Allenatore: Calzona.

ATALANTA (3-4-3): Carnesecchi; Scalvini, Djimsiti, Kolasinac; Holm, De Roon, Ederson, Ruggeri; Miranchuk, Scamacca, Lookman. Allenatore: Gasperini.