Kvaratskhelia porta la Georgia agli Europei ma si fa male: dopo l’infortunio balla negli spogliatoi La Georgia fa la storia qualificandosi agli Europei 2024 dopo aver battuto la Grecia ai rigori nei playoff. Unica nota negativa l’infortunio di Kvaratskhelia che però nel post partita ha ballato e festeggiato con tutta la squadra. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Sport Fanpage.it

A cura di Fabrizio Rinelli

0 CONDIVISIONI condividi chiudi

La Georgia vince ai rigori contro la Grecia a Tbilisi e si aggiudica il primo playoff di qualificazione ai prossimi Europei. Una vittoria che sa di storia dato che per la prima volta la Nazionale georgiana parteciperà a una grande manifestazione calcistica. Il tutto arriva al termini dei tempi regolamentari e supplementari chiusi 0-0. Ai calci di rigore a trionfare è proprio la Georgia per 4-2 sulla Grecia. Alla Dinamo Arena finisce con una clamorosa invasione di campo con tutto lo stadio che si porta sul terreno di gioco per festeggiare lo storico traguardo.

Unica nota stonata della serata l'infortunio di Khvicha Kvaratskhelia costretto a uscire nel corso della gara per un fastidio all'inguine della coscia sinistra. Chiesto il cambio, l'attaccante del Napoli si è accomodato in panchina per seguire il finale della partita: il suo infortunio verrà valutato in maniera più approfondita nel corso delle prossime ore. Ma ciò che ha sorpreso tutti è vederlo poco dopo ballare negli spogliatoi della Georgia, in piedi su un tavolo, per festeggiare con i suoi compagni questa notte memorabile per un intero popolo.

I giocatori sono chiaramente euforici e insieme, con indosso le maglie, le bandiere e le sciarpe della Georgia, ballano e cantano tra selfie e foto continue. È il delirio totale con Kvara che sembra essere l'autentico protagonista assoluto. L'infortunio in quel momento sembra essere superato, c'è spazio solo per festeggiare e il dolore sembra essere di colpo sparito. Torsioni e movimenti di bacino sono parte integrante dell'esibizioni strabiliante del giocatore del Napoli che forse, vedendo queste immagini, ha fatto tranquillizzare il popolo partenopeo.

È chiaro però che non bisogna correre rischi e il calciatore una volta rientrato in Campania sicuramente dovrà sottoporsi ad accertamenti più specifici per capire cosa sia successo. Visita determinante dato che Kvara sarà fondamentale per Calzona in questo rush finale del Napoli in cui i partenopei sperano nella qualificazione in Champions. Questa però è la notte della Georgia che sarà aggiunta a Portogallo, Turchia e Repubblica Ceca nel gruppo F degli Europei. Nel frattempo Calzona fa gli scongiuri per riavere Kvara integro contro l'Atalanta.