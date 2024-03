video suggerito

La Roma riabbraccia Abraham: pronto per giocare a Lecce a quasi un anno dal terribile infortunio Tammty Abraham è pronto per tornare a giocare quasi un anno dopo il terribile infortunio. De Rossi potrebbe concedere qualche minuto all’attaccante della Roma nel match dei giallorossi a Lecce. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Sport Fanpage.it

A cura di Fabrizio Rinelli

0 CONDIVISIONI condividi chiudi

Tammy Abraham in campo con la Roma di De Rossi a Lecce in vista della ripresa del campionato. Lo riferisce il Corriere dello Sport che fa sapere come questa possa essere una possibilità reale in questo momento per l’attaccante inglese reduce dal bruttissimo infortunio subito proprio nell’ultima giornata di campionato della scorsa stagione contro lo Spezia a giugno 2023. Per l’ex Chelsea fu diagnosticata una lesione del legamento crociato del ginocchio sinistro: rientro previsto a marzo 2024. Tabella di marcia rispettata alla perfezione a quanto pare.

Abraham lo scorso 17 marzo era in panchina all’Olimpico nel match vinto dai giallorossi contro il Sassuolo. De Rossi decise di non mandarlo in campo subito ma questa volta a Lecce tutto potrebbe essere diverso. Nelle ultime due settimane la condizione atletica dell’attaccante, che ha seguito il protocollo della rigenerazione clinica, è cresciuta in modo rassicurante. A questo punto De Rossi si è convinto di poterlo mandare in campo per qualche minuto dando alla Roma la possibilità di abbracciare uno dei grandi protagonisti delle prime due stagioni con Mourinho in panchina.

Abraham esulta dopo un gol segnato la scorsa stagione.

L’attaccante inglese era apparso anche in un video durante il primo giorno di De Rossi sulla panchina della Roma subito dopo l’esonero di Mourinho. Il nuovo allenatore giallorosso ed Abraham si incontrarono nei corridoi del centro sportivo. “Come stai animale?” Chiede subito De Rossi che evidentemente sa di poter avere dalla sua parte un attaccante forte, di spessore e capace di dare continuità realizzativa una volta recuperato. Basti pensare che Abraham nel suo primo anno in Italia alla Roma aveva messo a segno ben 27 gol complessivi distribuito in 17 in campionato, 1 in Coppa Italia e 9 in Conference League.

Nella seconda stagione il rendimento è calato con 8 reti in campionato e una in Europa League. L’infortunio proprio nell’ultimo match di campionato ha reso praticamente nulla la stagione successiva alla Roma costretto a guardare dalla tribuna i propri compagni. La Roma di fatto fu costretta a intervenire sul mercato prendendo un attaccante di spessore come Lukaku per sostituirlo. Il ritorno di Abraham servirà così anche alla società per capire come programmare la prossima stagione e il mercato soprattutto nel reparto avanzato.