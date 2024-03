video suggerito

Quanto costa il ritiro della Nazionale agli Europei 2024: la folle cifra spesa dall'Inghilterra Quanto spenderanno le Federazioni per il ritiro della propria Nazionale a Euro 2024: l'Italia alloggerà all'hotel VierJahreszeiten am Seilersee di Iserlohn che costerà alla FIGC circa 20mila euro al giorno, mentre l'Inghilterra avrà a disposizione una struttura extralusso per la quale la FA non ha badato a spese.

A cura di Michele Mazzeo

Con le vittorie di Georgia, Polonia e Ucraina negli spareggi il tabellone delle squadre qualificate al prossimo Europeo di calcio è ormai definito. L'Italia di Luciano Spalletti, campione in carica dopo il successo ad Euro 2020, e le altre 23 nazionali qualificate saranno dunque di scena in Germania dal 14 giugno al 14 luglio 2024 per partecipare alla rassegna continentale che si disputerà in dieci diverse città tedesche. E, ovviamente, tutte le selezioni che prenderanno parte all'evento avranno un proprio quartier generale sul suolo tedesco: un hotel dove calciatori e staff alloggeranno e un centro sportivo dove si alleneranno per tutta la durata di Euro 2024.

L'Italia, che nella fase a gironi dovrà vedersela con Albania (il 15 giugno a Dortmund), Spagna (il 20 giugno a Gelsenkirchen) e Croazia (il 24 giugno a Lipsia) ha scelto come propria base la cittadina di Iserlohn situata nella Renania Settentrionale-Vestfalia. L'hotel che ospiterà gli Azzurri sarà il VierJahreszeiten am Seilersee con le stanze che vanno dai 104 euro (la più economica) ai 294 euro (la suite) a notte mentre il vicino Hemberg-Stadion sarà il centro sportivo che la selezione guidata da Luciano Spalletti utilizzerà per gli allenamenti.

Facendo i conti della serva dunque la FIGC, che ha prenotato l'intera struttura, dovrebbe spendere una cifra vicino ai 20mila euro al giorno d'hotel che moltiplicato per 30 giorni porta ad un totale di circa 600mila euro. Non è possibile quantificare con esattezza quanto costerà esattamente alla Federcalcio il ritiro della Nazionale per gli Europei 2024 ma dai conti sommari fatti la cifra finale non si dovrebbe discostare di molto da quella sopracitata.

L'Hotel VierJahreszeiten am Seilersee di Iserlohn che ospiterà il ritiro dell'Italia durante Euro 2024

Ciò che sembra certo è invece che la cifra spesa dalla nostra FIGC sarà inferiore a quella impressionante che spenderà la FA (la Federazione Inglese) per il ritiro dell'Inghilterra di Gareth Southgate. Secondo quanto rivelato dal tabloid The Sun infatti la Federcalcio inglese ha già prenotato l'intero Weimarer Land Golf and Spa resort a Blankenhain comprese piscine, sauna, palestra e campo da golf per una cifra complessiva di poco inferiore al milione di euro (circa 930mila euro).

Il Weimarer Land Golf and Spa resort a Blankenhain che ospiterà il ritiro dell'Inghilterra durante Euro 2024

L'Inghilterra infatti sarà ospitata da una lussuosa struttura dotata dei migliori servizi: avranno anche a loro disposizione un pad dal quale contattare direttamente il personale dell'hotel per qualsiasi necessità e la possibilità a cena di scegliere tra i menù proposti dai cuochi della nazionale e tra quelli proposti alla carta dagli chef stellati Danny Schwabe e Marcello Fabbri. La FA dunque non ha badato a spese, ma avrebbe imposto solo una limitazione: le mogli e le compagne dei calciatori non possono alloggiare nella stessa struttura né in hotel vicini (stando a quanto riporta il tabloid inglese stanno pensando di alloggiare in un hotel a cinque stelle che dista 40 minuti di macchina da Blankenhain).