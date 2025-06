video suggerito

Aitana Bonmati dimessa dall'ospedale dopo la meningite: proverà a rientrare per l'Europeo

A cura di Vito Lamorte

Aitana Bonmati è stata dimessa dall'ospedale dopo essere stata ricoverata a seguito di una meningite virale e nei prossimi giorni si unirà al ritiro della Spagna in vista dell'Europeo. La calciatrice del Barcellona ha pubblicato sui suoi profili social queste parole per rassicurare tutti i suoi tifosi in merito alle sue condizioni: "Grazie a tutti per i messaggi e grazie a chi mi ha aiutato negli ultimi giorni. Fortunatamente sta andando tutto bene. Spero di tornare presto. Grazie a tutti, mi sono sentita vicino a voi".

La fuoriclasse spagnola, vincitrice degli ultimi due Pallone d'Oro, era stata ricoverata in ospedale a seguito di una meningite virale ma le sue condizioni sono in miglioramento: Bonmatì è già stata dimessa dall'ospedale e vuole raggiungere le compagne della nazionale spagnola nel ritiro in vista dell'Europeo femminile in Svizzera.

Aitana Bonmati dimessa dopo la meningite virale: "Spero di tornare presto"

Ad annunciare le dimissioni di Bonmati è stata proprio la RFEF, Real Federacion Espanola de Futbol. Ecco il comunicato: "Dopo diversi giorni di ricovero per meningite virale, Aitana Bonmati è stata dimessa dall'ospedale e nei prossimi giorni si unirà alla nazionale spagnola".

La giocatrice del Barcellona è stata dimessa dall'ospedale e ora continuerà il trattamento prescritto dai medici: lo staff medico continuerà a monitorare i suoi progressi e si valuterà un eventuale rientro in gruppo nei prossimi giorni.

Bonmati non sarà in viaggio oggi con la squadra, quando è previsto il trasferimento della nazionale spagnola a Losanna, campo base della Roja per gli Europei: la Spagna esordirà contro il Portogallo giovedì 3 luglio alle 21:00 allo stadio Wankdorf di Berna, partita nella quale Aitana sarà sicuramente assente.

La RFEF, così come tutte le federazioni, ha tempo entro 24 ore dal suo debutto nella competizione per effettuare sostituzioni nella rosa: in questo caso particolare la Spagna dovrà valutare entro mercoledì se chiamare un'altra giocatrice al posto della due volte vincitrice del Pallone d'Oro o se provare a recuperarla. Bonmati ha lasciato l'ospedale e c'è ottimismo per la sua guarigione dopo la preoccupazione iniziale.