video suggerito

Fiorentina-Atalanta di Coppa Italia, dove vederla oggi in TV e streaming: orario e formazioni della partita Fiorentina-Atalanta è la semifinale di andata di Coppa Italia 2023-2024 che si gioca questa sera al Franchi con inizio alle 21:00. Diretta esclusiva e integrale su Italia 1, in TV, e su Mediaset Infinity per il live streaming. Italiano punta su Belotti, Gasperini sulla coppia Lookman-Scamacca. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Sport Fanpage.it

A cura di Alessio Pediglieri

0 CONDIVISIONI condividi chiudi

C'è Fiorentina-Atalanta, seconda semifinale di Coppa Italia 2024 con la gara di andata che si disputa al Franchi oggi con fischio di inizio fissato alle 21:00. La diretta in TV e in streaming è in chiaro e visibile a tutti senza costi aggiuntivi, su Mediaset e Mediaset Infinity.

La Fiorentina di Italiano prova subito a rialzare la testa tornando a giocare davanti ai propri tifosi per riscattare la sconfitta subita con il Milan in campionato. Sotto contro l'Atalanta, nel match che vale la semifinale di andata di Coppa Italia 2023/2024 in una competizione che la Viola mantiene nelle proprie priorità dopo aver sfiorato il sogno l'anno scorso, perdendo poi solamente in finale contro l'Inter. La Fiorentina ha eliminato il Parma e il Bologna guadagnandosi la semifinale, mentre l'Atalanta ha messo nel mirino prima il Milan, quindi il Sassuolo. Per i nerazzurri di Gasperini momento più che ottimale corroborato dal successo esterno in Serie A contro il Napoli.

Sarà prevedibile un po' di turn-over visti i tanti impegni ma nulla che possa porre la semifinale di quest'oggi in secondo piano. Fiorentina che riparte con lo schema ad una sola punta, con Belotti riferimento e tre trequartisti dietro formati dal trio Nico Gonzalez, Beltran, Sottil. Atalanta a due punte nelle idee di Gasperini, con Scamacca in grande spolvero affiancato da Lookman.

Partita: Fiorentina-Atalanta

Orario: 21:00

Quando: mercoledì 3 aprile

Dove: Stadio Franchi (Firenze)

Diretta TV: Italia 1

Diretta Streaming: Mediaset Infinity

Competizione: Coppa Italia (semifinale di andata)

Fiorentina-Atalanta dove vederla in diretta TV

Fiorentina-Atalanta è la gara di andata della semifinale di Coppa Italia 2023-24, con appuntamento oggi alle 21:00. In diretta TV la partita si può vedere in chiaro e visibile a tutti sulle reti Mediaset. Il canale di riferimento è Italia 1 sul DDT.

Dove vedere Fiorentina-Atalanta in diretta streaming

La partita del Franchi tra Fiorentina e Atalanta è visibile in chiaro e senza costi aggiuntivi anche via streaming. La diretta della semifinale di Coppa Italia è in programma sul portale online Mediaset Infinity, per la trasmissione integrale in esclusiva.

Coppa Italia, le probabili formazioni di Fiorentina-Atalanta

Italiano deve cancellare da subito la sconfitta interna in campionato provando a regalare una gioia ai propri tifosi contro l'Atalanta in Coppa Italia. Belotti titolare in avanti, con Beltran che scala sulla linea dei trequartisti insieme a Nico Gonzalez e Sottil. In difesa, a 4, esterni affidati a Kayode e Parisi. Per Gasperini, in porta torna Musso titolare, dal 1′ anche Koopmeiners recuperato, che si porrà alle spalle del tandem offensivo con Scamacca e Lookman. A Holm e Ruggeri affidate le fasce.

FIORENTINA (4-2-3-1): Terracciano; Kayode, Martinez Quarta, Ranieri, Parisi; Arthur, Duncan; Nico Gonzalez, Beltran, Sottil; Belotti. All. Italiano.

ATALANTA (3-4-1-2): Musso; Toloi, Hien, Djimsiti; Holm, Ederson, De Roon, Ruggeri; Koopemeiners; Scamacca, Lookman. All. Gasperini.