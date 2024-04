video suggerito

Gasperini squalificato seguirà in tribuna Fiorentina-Atalanta: la sua postazione sarà blindata Gian Piero Gasperini seguirà in tribuna a causa della squalifica la sfida della sua Atalanta in Coppa Italia contro la Fiorentina. Per l’occasione la postazione del tecnico della Dea al Franchi sarà blindata per evitare qualsiasi tipo di problema. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Sport Fanpage.it

A cura di Fabrizio Rinelli

29 CONDIVISIONI condividi chiudi

Gian Piero Gasperini avrà una postazione speciale e blindata sulla tribuna del Franchi in occasione di Fiorentina-Atalanta di Coppa Italia. L'allenatore della Dea, squalificato per la semifinale d'andata in programma stasera alle 21, assisterà alla sfida della sua squadra seduto proprio tra i sostenitori viola. Secondo quanto scrive oggi il Corriere Fiorentino, per evitare qualsiasi tipo di problema ambientale, sarebbe stato predisposto un particolare cordone di sicurezza che consentirà all'allenatore di sedere alla giusta distanza dal resto del pubblico.

Una misura preventiva attuata evidentemente per evitare che possano esserci nuovi screzi tra Gasp e la tifoseria viola dopo quelli visti nelle ultime stagioni. Chiaramente da parte dell'allenatore dell'Atalanta non ci sarà nessuna voglia di rispondere ad eventuali provocazioni. Allo stesso modo è da sottolineare che gli attacchi di alcuni sostenitori viola contro Gasp nel corso degli anni non possono di certo rappresentare un'intera tifoseria, come quella toscana, che da sempre è stata esempio di civiltà e maturità capace di affrontare e superare con enorme rispetto e dignità diversi momenti difficili. Ma gli organi preposti alla sicurezza nello stadio, hanno pensato comunque di agire in questo modo.

Gasperini in panchina durante la sfida d'andata dell'Atalanta in campionato contro la Fiorentina al Franchi.

Tra Gasperini e una parte del pubblico viola negli anni però ci sono state spesso battute e sfoghi a distanza. Da quel famoso rigore di Chiesa nel 2018 in cui l'attuale attaccante della Juventus fu accusato dal tecnico di aver simulato, fino al gennaio 2020, quando la Fiorentina eliminò l'Atalanta dalla Coppa Italia. In quel caso Gasperini in tv sottolineò di essere stato insultato da alcuni sostenitori toscani: "Si tratta di maleducazione e cafonaggine".

Questa sera l'ennesimo atto della sfida tra Fiorentina e Atalanta che metterà ancora una volta Gasperini di fronte al pubblico della viola. Difficile pensare che possano esserci nuove problematiche ambientali, però la sicurezza pare abbia voluto agire in questo modo per evitare che si possa creare qualsiasi tipo di situazione incresciosa. Il primo atto della sfida andrà dunque in scena questa sera prima del ritorno a Bergamo in programma il prossimo 24 aprile alle 21.