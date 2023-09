Gasperini punge i tifosi della Fiorentina: “Capisco frustrazione nel vedersi superare dall’Atalanta” Gasperini nella conferenza stampa dopo Fiorentina-Atalanta ha parlando degli insulti nei suoi confronti piovuti negli ultimi anni allo stadio di Firenze e ha punzecchiato i tifosi viola.

A cura di Vito Lamorte

L'Atalanta ha perso per 3-2 in casa Fiorentina nei minuti finali e l'amaro in bocca per Gian Piero Gasperini è evidente. L'allenatore della DEA Ai microfoni di DAZN al termine della sfida si è espresso così: “C’erano le condizioni per vincerla, l’abbiamo rovinato con disattenzioni soprattutto sul primo e terzo gol. Peccato perché stavamo facendo bene. Ci dobbiamo ragionare, le ho già viste nel precampionato. Sul 2-2 invece di accelerare ci siamo abbassati, oggi c’è stata anche un po’ di fatica dovuta al caldo. Quando ne hai tre nella stessa partita diventa pesante poi raddrizzarla. Abbiamo fatto comunque due gol, proponendoci bene. Invece dietro no, abbiamo lasciato troppi spazi alla Fiorentina".

In merito al calo fisico che la sua squadra ha accusato il tecnico di Grugliasco ha affermato: "Preoccupato del calo fisico? Fisicamente ci sta di avere un calo, non sappiamo ancora che anima abbiamo però. Oggi potevamo essere più incisivi e determinati anche in fase difensiva compromettendo la partita. Speriamo che l’Europa League ci aiuti, non vorrei che pensassimo più a quella che al campionato”.

In conferenza stampa dopo Fiorentina-Atalanta, parlando degli insulti nei suoi confronti piovuti negli ultimi anni a Firenze, si è espresso così: “Noi e loro giochiamo sempre nella stessa fascia, sei anni su sette è andata bene a noi e capisco la frustrazione della tifoseria viola nel vedersi superare dall’Atalanta. Ci trattano da big, sono gli insulti che ricevono le squadre importanti. Non è piacevole, a volte mi sembra uno stadio di buoi che danno di cornuto all’asino”.

Parole che faranno certamente discutere e che infiammano il clima già teso tra le due tifoserie dopo gli scontri degli ultimi anni. Già in altre occasioni c'erano stati screzi tra Gasperini e i tifosi della Fiorentina, ma questa saga non sembra destinata a finire in un periodo molto breve.