Sputi contro i tifosi dell'Atalanta, squalifica e multa al vice di Italiano: anche Kouame sanzionato Il vice di Vincenzo Italiano, Daniel Niccolini, è stato squalificato dal Giudice Sportivo dopo Atalanta-Fiorentina di Coppa Italia: "Reagendo ai ripetuti insulti rivolti dai sostenitori della Atalanta sputava verso i tifosi della squadra avversaria".

A cura di Fabrizio Rinelli

Il comunicato del Giudice Sportivo dopo il ritorno delle semifinali di Coppa Italia è stato ricco di sanzioni. Specie nel match tra Atalanta e Fiorentina che ha visto la squalifica di Daniel Niccolini, vice di Vincenzo Italiano e dunque allenatore in seconda della viola. La nota: "Al 30° del secondo tempo, reagendo ai ripetuti insulti rivolti dai sostenitori della Atalanta sistemati alle spalle della panchina della Fiorentina, alzatosi dalla panchina e raggiunto il divisorio tra panchina e tribuna, sputava verso i tifosi della squadra avversaria".

Una reazione dunque all'azione dei sostenitori della Dea appostati proprio a ridosso della panchina dei toscani. Un comportamento che ha condannato Niccolini alla squalifica fino a tutto il 7 maggio 2024 e a una multa pari a 10mila euro. Non sono il vice allenatore della Fiorentina, anche Kouame è stato multato con un'ammenda da 5mila euro: "Per avere, al termine della gara, lanciato una bottiglietta di plastica in un settore dello stadio occupato dai sostenitori della squadra avversaria".

La nota del Giudice Sportivo per Daniel Niccolini.

Atalanta-Fiorentina in particolare è stata caratterizzata anche da altre sanzioni da parte del Giudice Sportivo. Oltre a Niccolini e Kouame, l'Atalanta dovrà sborsare 7mila euro per due diversi episodi. Il primo "per avere i suoi sostenitori posizionati nel settore adiacente alla panchina della Fiorentina, nel corso del secondo tempo, indirizzato ripetutamente espressioni offensive ai componenti della stessa", mentre il secondo relativo a un altro comportamento inappropriato dei tifosi "che hanno lanciato un accendino sul terreno di giuoco".

Alla Fiorentina invece 4mila euro di multa "per avere suoi sostenitori, nel corso della gara, lanciato tre fumogeni ed un accendino sul terreno di giuoco". Quella del Gewiss Stadium è stata di fatto una partita molto accesa che si è innervosita soprattutto nel finale quando l'Atalanta ha poi deciso la sfida segnando nel recupero con Lookman e Pasalic dopo aver subito il 2-1 – che voleva dire supplementari ed eventualmente rigori – da Martinez Quarta sugli sviluppi di un calcio piazzato.