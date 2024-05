video suggerito

Che fine fanno i palloni del gol della finale di Coppa Italia Atalanta-Juve: perché li portano via

Portare a casa uno dei palloni della finale di Coppa Italia tra Atalanta e Juventus, di quelli che verranno messi da parte e poi chiusi in una teca dopo essere finiti in rete. Lo speciale Puma Orbita di colorazione oro, impreziosito dalla scritta "Atalanta-Juventus – Roma, 15 Maggio 2024" dal gol alla bacheca personale: per farlo i tifosi, gli appassionati, i collezionisti incalliti che farebbero di tutto per conservare il cimelio dell'incontro di calcio, dovranno partecipare a un'asta sulla piattaforma Socios.com e lì concorrere all'acquisizione della ‘reliquia utilizzando i fan token (gettoni virtuali).

Sarà possibile farlo nei giorni successivi alla partita, che si gioca mercoledì 15 maggio alle 21 (con diretta tv su Canale 5). Non c'è pericolo di essere beffati o vedersi recapitati una replica: come già avviene durante le partite del campionato di Serie A, l'autenticità dei palloni dei gol è garantita attraverso un processo di riconoscimento che mette al riparo da contraffazioni: le sfere, prese e custodite durante il big match che vale il trofeo tricolore, saranno verificate su Chiliz.

Cos'è Chiliz? Una cryptovaluta dedicata al mondo del calcio, emanazione di un'altra piattaforma direttamente connessa a quella di Socios.com. Non basta, a certificare che quello comprato all'incanto virtuale è proprio uno dei palloni della finalissima c'è anche un altro dettaglio tecnico: attraverso un chip NFC il fortunato acquirente potrà visualizzare il documento di autenticità attraverso il proprio cellulare.

Come si può partecipare all'asta? Serve scaricare sullo smartphone l'app mobile oppure connettersi utilizzando la web app Socios.com. Dopo ogni rete della finale di Coppa Italia, Atalanta-Juventus, sullo schermo della tv oppure sui display degli altri dispositivi per la visione dell'incontro apparirà un QR Code che – una volta inquadrato – farà da porta d'accesso a una serie di informazioni che riguardano tempi e modi della procedura da seguire per prendere parte all'asta per ogni pallone.

L'iniziativa si ripete anche quest'anno dopo la scorsa edizione della finale tra Fiorentina e Inter, oltre alla finalissima di Supercoppa italiana. Nel quaderno degli eventi ce n'è anche un altro: il miglior giocatore della partita sarà premiato sul prato dello stadio Olimpico di Roma con l’MVP powered by Socios.com. Come sarà selezionato? Tenendo conto di una serie di parametri raccolti con il sistema Hawk-Eye.