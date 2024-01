Che fine fanno i palloni dei gol della Supercoppa Italiana e perché vengono conservati Anche in occasione della Supercoppa Italiana che inizia oggi 18 gennaio 2024 con l’inedito format delle Final Four, la Lega ha deciso di conservare e rimettere subito all’asta tutti i palloni con cui si segneranno i gol: “Saranno raccolti durante le partite e la loro autenticità sarà verificata” Entra nel nuovo canale WhatsApp di Sport Fanpage.it

A cura di Alessio Pediglieri

0 CONDIVISIONI condividi chiudi

La Supercoppa Italiana è oramai alle porte e il nuovo format è pronto per mostrarsi al grande pubblico in una cornice tutta da gustare, in Arabia. Di fronte, per la prima volta, quattro squadre per un mini-torneo che vede a confronto Inter, Napoli, Lazio e Fiorentina, con due semifinali e poi la finalissima, per una due giorni da non perdere. E che vedrà ogni pallone finito a rete essere prelevato e conservato gelosamente per un motivo ben preciso: sarà messo successivamente all'asta.

Una scena già vista già in campionato con la Lega che ha da tempo applicato questa formula molto interessante e attesa da tifosi e appassionati, nei big match. Oramai da un anno, in Serie A si è deciso di mettere all’asta tutti i palloni con cui vengono segnati i vari gol della partita scelta, un ambito trofeo per tutti gli amanti del calcio. A calendario, l'ultimo match prescelto è stato Milan-Roma, con il successo dei rossoneri che è anche coinciso con l'ultima panchina di Mourinho in giallorosso.

Il pallone della Supercoppa Italiana 2024

Un rituale molto apprezzato dalle tifoserie e che dunque si verificherà anche in Supercoppa italiana, per tutte le tre gare della manifestazione (due semifinali e finalissima) che si giocherà a Riad, in Arabia Saudita a iniziare da oggi. La stessa Lega Serie A, attraverso la piattaforma Socios.com, ha comunicato in modo ufficiale l'iniziativa e ha dato ai tifosi di tutto il mondo la possibilità di aggiudicarsi i palloni dei gol della competizione. Che diverranno subito un vero e proprio oggetto da collezione, unico, che racchiude in sé l'evento organizzato in Arabia.

Leggi anche Supercoppa Italiana 2024, il calendario TV delle partite e come funziona la Final Four

"Dopo il grande successo riscontrato nell’ultimo anno, anche in occasione della EA SPORTS FC Supercup Socios.com darà ai tifosi di tutto il mondo la possibilità di aggiudicarsi i palloni dei gol della competizione, un oggetto da collezione unico che racchiude in sé il lavoro, l’impegno e la passione che accompagnano ogni partita e i suoi protagonisti" si legge nella nota ufficiale della Lega. "I palloni delle reti di Napoli-Fiorentina, Inter-Lazio e della Finale, saranno raccolti durante le partite, la loro autenticità sarà verificata su Chiliz, la Blockchain dello sport e dell’intrattenimento, e saranno integrati con un chip NFC che consentirà al proprietario del pallone di guardare il gol in qualsiasi momento utilizzando il proprio smartphone".

Unica differenza rispetto a quanto accade in Serie A, nel ritiro dei palloni insaccati per i gol, è che qui non ci sarà alcun sacchettino a contenerli, ma verranno conservati in loco e messi subito a disposizione utilizzando la tecnologia del QR Code: "A seguito di ogni gol apparirà sullo schermo televisivo, a livello globale per una copertura complessiva di 180 territori, un QR Code che rimanderà a tutte le informazioni relative alle modalità e i tempi dell’asta di ogni singolo pallone" conclude la nota della Lega.