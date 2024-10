video suggerito

Messi dà un buffetto a Soteldo, arriva una spinta e i compagni li dividono: la tensione è altissima Messi dà un buffetto a Soteldo, arriva uno spintone e i compagni li dividono: la tensione è altissima alla fine di Venezuela-Argentina. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Sport Fanpage.it

A cura di Vito Lamorte

27 CONDIVISIONI condividi chiudi

Leo Messi non ha brillato nella partita che l'Argentina ha pareggiato in casa del Venezuela, anzi. La Pulce si è lamentata del terreno di gioco dello stadio di Maturin e si è resa protagonista di un litigio con Yeferson Soteldo che ha fatto molto discutere nelle ore successive.

È emerso un video, che è diventato virale in pochissimo tempo sui social, di questa tensione tra i due calciatori al termine della partita.

Cosa è successo tra Messi e Soteldo: la tensione è altissima

Al termine della partita, mentre José Martínez veniva curato in campo, i calciatori dell'Argentina hanno iniziato a discutere con quelli del Venezuela accusandoli di prendere tempo. Uno di loro è stato Messi, che si è avvicinato al rivale numero 10 per parlare dello stesso argomento: la stella argentina ha dato un buffetto sul collo dell'avversario, che ha reagito e lo ha spinto ma subito sono arrivati altri calciatori a dividerli. I due si sono incrociati di nuovo ma Yangel Herrera e Salomón Rondón hanno chiuso sul nascere la discussione.

Sebbene non sia possibile decifrare quanto si sono detti, gli animi erano molto caldi ed è bastata una scintilla per far scoppiare ‘l'incendio'. i trovarono uno di fronte all'altro e Lionel posò la mano sul braccio sinistro del giocatore del Gremio, ma lo tirò fuori con rabbia. Cosa avrebbero detto?

Messi e Soteldo hanno continuato a discutere per alcuni secondi ma poi le loro strade si sono separate.

La gioia di Messi per il ritorno in campo con l'Argentina

La grande novità che l'Argentina aveva per questo doppio appuntamento era proprio il ritorno di Lionel Messi. La Pulce si è ripreso dall'infortunio alla caviglia destra ed è tornato a indossare la maglia della nazionale dopo la finale di Copa América dello scorso luglio contro la Colombia. Sperava di rientrare con una vittoria ma la Seleccìon scenderà in campo tra poche ore con la Bolivia per consolidare il primato nel girone sudamericano di qualificazione alla Coppa del Mondo 2026.