Calciatore sprofonda in una buca durante la partita, arriva l'escavatore: lo guida un compagno Episodio surreale in Francia con un calciatore che si è ritrovato in una buca apertasi a sorpresa sul terreno di gioco. Un compagno ha risolto la situazione.

A cura di Marco Beltrami

I campionati minori regalano spesso storie di calcio surreali. Una di queste arriva dalla Francia e rientra di diritto tra quelle più curiose dell'anno. In occasione di una partita valida per la quinta divisione del distretto di Vienne, un calciatore è quasi sparito completamente alla vista di compagni avversari. Il motivo una buca profonda sul terreno di gioco che lo ha praticamente "risucchiato".

Calciatore cade in una buca durante la partita

Il match tra le squadre C senior del Vicq-sur-Gartempe e dell'AS Ingrandes, ha vissuto un fuori programma quasi assurdo. Sugli sviluppi di un calcio d'angolo, un calciatore della squadra ospite è finito per sprofondare nell'area di rigore avversaria. Questo a causa di una buca dalla profondità di circa un metro. Secondo quanto appurato da La Nouvelle République, il "cratere" si è aperto all'improvviso sul prato dello stadio Jean-Claude-Dallay di Vicq.

Charly Collet, uno dei due presidenti del Vicq ha spiegato che questo episodio era già accaduto in passato ma mai durante una partita: "Qualcuno è già rimasto vittima di questo fenomeno ma senza farsi male". La situazione curiosa è stata presa con il sorriso da tutti i presenti, come confermato anche dalle pagine social delle due squadre. L'AS Ingrandes ha postato le foto dell'accaduto: "Un grande momento di risate. Ma fortunatamente eravamo a Vicq, e lì non ci sono mai problemi, solo soluzioni".

Un compagno risolve tutto con un mezzo edile

Come risolvere il problema per far riprendere la partita? Il numero 10 degli ospiti e un operaio edile, sono tornati a casa. Dopo un po' sono tornati con un mezzo edile, e un carico di sabbia per riempire la buca. Dopo aver risolto il problema, la partita è ripresa. Nonostante l'incidente tutto è filato liscio con Ingrandes che si è imposto 3-2: "Grazie mille al club Vicquoise Sports Union per queste belle risate, ma anche per questo pomeriggio con una partita in spirito D5 che vorremmo vedere ogni fine settimana. Lunga vita al calcio amatoriale e lunga vita alla ruralità!". La risposta è arrivata subito: "Grazie al team Ingrandes per la pazienza e la simpatia!".