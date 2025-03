Il portiere dell’Arsenal mostra la vita di un calciatore: “Cominciamo alle 8 e vado a letto alle 22”

video suggerito

Com'è la vita dei giocatori lontana dai riflettori? Oltre alle partite c'è tanto lavoro che si svolge dietro le quinte ogni giorno all'interno dei centri sportivi, ma a volte le stelle del calcio seguono una routine piuttosto noiosa con orari rigidi, lontana dall'immaginario generale della vita mondana piena di eventi e uscite. Ci ha pensato il portiere dell'Arsenal a offrire ai tifosi una panoramica diversa, portandoli con lui in una normale giornata di allenamenti: Alexei Rojas è stato aggregato da poco in prima squadra e rispetta la tabella di marcia di tutti gli altri professionisti, con orari ben scanditi, una dieta controllata e anche qualche lezione di lingua.

Chiaramente non tutti i giorni sono uguali e il portiere diciannovenne ha diverse occasioni per ritagliarsi del tempo libero da dedicare alla famiglia e ai divertimenti. Ma per grandi linee il video pubblicato sui suoi profili social racconta bene come si svolgono le giornate all'interno del centro sportivo dei Gunners e cosa fanno i giocatori agli ordini di Arteta e del suo staff tecnico.

La vita di un giocatore dietro le quinte

La giornata di Rojas inizia molto presto, esce di casa alle 8 del mattino e impiega un quarto d'ora per raggiungere il centro di allenamento. Dopo la prima sgambata fa colazione con il resto della squadra, mangiando una frittata, pane al lievito madre con avocado e yogurt con frutti di bosco. Il colombiano poi racconta in cosa consistono le sessioni di allenamento assieme alla prima squadra dell'Arsenal: "Mi alleno con la prima squadra ogni giorno. Dopo la palestra vado a pranzo, dove abbiamo un'ampia scelta di proteine, carboidrati e insalate". Il video mostra poi il pranzo alla mensa, ovviamente gestito dai nutrizionisti del club che seguono con attenzione la dieta dei calciatori.

Il portiere continua ad allenarsi nel pomeriggio, mangia la sua merenda e segue una lezione di portoghese per qualche ora sempre all'interno delle strutture del club. La sua giornata lavorativa termina nel pomeriggio: "Termino la mia giornata al campo di allenamento andando nello spogliatoio per farmi una doccia e uscire alle 16:00. Poi torno a casa per passare un po' di tempo con la mia famiglia". La sera però si reca all'interno di una spa vicino casa sua per concludere bene la giornata. La cosa più importante, spiega Rojas, è la gestione del sonno e per questo va a aletto molto presto: "Alla fine della giornata torno a casa e ceno prima di andare a dormire alle 22:00, che è il modo migliore per riprendersi".