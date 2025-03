video suggerito

Rissa nel riscaldamento del derby tra Betis e Siviglia: tensione altissima prima del fischio d'inizio Rissa nel riscaldamento del derby tra Betis e Siviglia: la tensione è altissima prima del fischio d'inizio. La situazione è rientrata senza troppi problemi ma la scintilla iniziale aveva fatto temere il peggio.

A cura di Vito Lamorte

C'era grande tensione alla vigilia per il derby di Siviglia tra Real Betis Balompié e Siviglia ma, nonostante gli appelli lanciati dai rispettivi presidenti durante la settimana, la situazione è degenerata nel riscaldamento: una rissa ha coinvolto i membri delle due delegazioni e ha acceso subito gli animi di tutti al Benito Villamarin.

Il fischio d'inizio non c'era ancora stato ma il primo scontro era già stato consumato: mentre il riscaldamento del Siviglia stava per concludersi e i giocatori di Garcia Pimenta erano riuniti in cerchio, è scoppiata una rissa tra un raccattapalle del Betis e un membro dello staff tecnico della squadra ospite.

Scontro tra un membro dello staff del Siviglia e il raccattapalle del Betis

DAZN ha raccontato quanto accaduto sul campo e, in seguito, ha caricato sui suoi social delle immagini in cui si vedeva l'allenatore dei portieri del Siviglia che spingeva un raccattapalle del Betis.

Subito sono arrivati altri raccattapalle per difenderlo ed è arrivato anche Loic Badé, calciatore del Siviglia, per allentare la tensione: vedendo cosa stava succedendo nella metà campo occupata dal Siviglia, Chimy Ávila si è avvicinato perché voleva difendere i raccattapalle.

È arrivato anche Aitor Ruibal e poco dopo si è presentato anche Curro Picchi, storico dipendente del Betis, per cercare di riportare la calma senza esacerbare ancora di più gli animi. Fortunatamente la situazione è rientrata senza troppi problemi ma la scintilla iniziale aveva fatto temere il peggio.

Il Real Betis vince 2-1 il derby contro il Siviglia

Il Betis ha battuto 2-1 il Siviglia nel derby: gli ospiti sono andati in vantaggio con Vargas, ma la formazione allenata da Pellegrini ha piazzato la rimonta con Johnny Cardoso e Cucho Hernandez. Ora i Béticos sono al sesto posto in classifica a 47 punti, gli stessi del Villarreal, a -6 dall'Athletic Club che è quarto.