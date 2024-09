Soulé si fa male mentre esulta per il gol della Roma: lo stano infortunio contro il Venezia

video suggerito

Ha dell'incredibile l'infortunio capitato a Matias Soulé al termine di Roma-Venezia: l'argentino stava festeggiando assieme al resto della squadra quando all'improvviso si è accasciato a terra dolorante ed è stato costretto a uscire dal campo. Non c'è stato nessun contatto o strano movimento in campo, ma l'esultanza per il gol di Pisilli gli è costata cara e adesso incrocia le dita in vista delle visite mediche.

Lo strano infortunio di Matias Soulé

Di sicuro l'argentino non si sarebbe mai aspettato di vivere una situazione così. Tutto è cominciato all'83', quando Pisilli ha segnato il gol del vantaggio della Roma: tutta la squadra è andata in visibilio per la rimonta ed è corsa ad abbracciare il giovane giocatore. Nel gruppo c'era anche Soulé che, come si vede dalle immagini, inizialmente era in mezzo a tutti gli altri a festeggiare, ma all'improvviso è caduto per terra proprio sotto agli occhi di Juric che si è accorto immediatamente di tutto.

L'allenatore si è avvicinato per assicurarsi delle sue condizioni, ma era già tardi. L'argentino era a terra dolorante e si teneva tra le mani la caviglia. Rivedendo le immagini è facile intuire la dinamica dell'infortunio: Soulé stava esultando assieme a tutti gli altri e per festeggiare era saltato addosso a uno dei compagni di squadra, ma nella discesa ha appoggiato male il piede procurandosi un fastidio.

Juric ha deciso di toglierlo immediatamente dal campo per riportarlo in panchina, così da avere un primo parere da parte dello staff medico, ma inevitabilmente il giocatore dovrà sottoporsi alle visite mediche domani per capire l'entità del suo problema alla caviglia. Tutta la Roma spera di riaverlo subito a disposizione, dato che in settimana è in programma la seconda partita di Europa League e prima della sosta i giallorossi se la vedranno con il Monza, prima della grande sfida contro l'Inter al rientro.