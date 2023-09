Kouamé fa risorgere la Fiorentina, prima gioia al Franchi in campionato: Atalanta battuta 3-2 La Fiorentina batte per 3-2 l’Atalanta e torna alla vittoria in campionato. Decisivo un gol di Kouamé nei minuti finali della partita del Franchi.

A cura di Vito Lamorte

La Fiorentina torna alla vittoria ed esulta per la prima volta allo stadio Franchi in campionato. La Viola, dopo la batosta contro l'Inter e il pareggio contro il Lecce, aveva bisogno di una vittoria contro un'avversaria di spessore e quella arrivata contro l'Atalanta è importante per diversi motivi: la prima vittoria in casa e contro una squadra che può essere una contendente per un posto in zona UEFA.

Al Franchi parte meglio la Dea, che dopo aver creato qualche problema alla difesa viola ha trovato il vantaggio con Koopmeiners: l’olandese ha raccolto l’invito del connazionale de Roon per battere a rete con un mancino sporco dal limite dell'area di rigore.

La Fiorentina non ha reagito subito ma si è riorganizzata piano piano, trovando il punto del pareggio con Bonaventura al 35′: l'ex di turno ha sfruttato la sponda di Nico Gonzalez e ha trovato l'angolo lontano della porta di Carnesecchi. I ragazzi di Italiano trovano il sorpasso poco prima dell'intervallo con Martinez Quarta, che ha sfruttato un cross al bacio di Duncan e ha trovato l'angolo lontano con un bel colpo di testa.

Dopo l'intervallo la Dea ha trovato il punto del pareggio con Lookman, che su assist del solito de Roon ha bucato sul primo palo Terracciano con un tiro di destro da dentro l'area.

La Viola nelle fasi finali del match ha trovato il punto della vittoria grazie a Kouamé, che in spaccata da pochi passi approfitta di un rimpallo favorevole e insacca alle spalle di Carnesecchi.

Il tabellino di Fiorentina-Atalanta

RETI: 20′ Koopmeiners, 35′ Bonaventura, 45′ Martinez Quarta, 53′ Lookman, 76′ Kouamé.

FIORENTINA (4-2-3-1): Terracciano; Dodo (74′ Biraghi), Milenkovic, Martinez, Parisi; Duncan (88′ Barak), Mandragora (64′ Arthur); Nico Gonzalez (64′ Kouamé), Bonaventura, Brekalo; Nzola (74′ Beltran). Allenatore: Italiano.

ATALANTA (3-4-1-2): Carnesecchi; Toloi, Scalvini, Kolasinac; Zappacosta, De Roon, Ederson, Ruggeri; Koopmeiners (74′ Adopo); De Ketelaere (59′ Scamacca), Lookman (59′ Pasalic). Allenatore: Gasperini.

ARBITRO: Luca Pairetto.