Theo Hernandez stangato, squalificato per due giornate: "condotta irriguardosa" Le decisioni del Giudice Sportivo dopo l'ultimo turno di campionato prima della sosta.

Due giornate di squalifica per Theo Hernandez del Milan e una per Conceiçao della Juventus. Un turno di stop (con ammenda di cinquemila euro) anche per il tecnico della Fiorentina, Palladino, protagonista nel finale infuocato contro i rossoneri. Sono le decisioni del Giudice Sportivo sui casi disciplinari più caldi capitati nell'ultima giornata di campionato prima della sosta.

Il difensore francese aveva letteralmente perso la testa al termine dell'incontro del Franchi: a tempo scaduto, prese il rosso dall'arbitro Pairetto. Un atteggiamento che non è piaciuto né al tecnico, Fonseca, né al club che ha deciso di multarlo. Cosa ha fatto? Lo si può leggere nelle motivazioni: "per avere, al termine della gara, più volte ed in maniera scomposta rivolto una critica gravemente irriguardosa nei confronti del Direttore di gara".

