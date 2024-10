video suggerito

Theo Hernandez espulso dopo il fischio finale di Fiorentina-Milan: Morata cerca di limitare i danni Cartellino rosso per Theo Hernandez dopo il fischio finale della partita persa dal suo Milan a Firenze. Molto arrabbiato l'esterno francese.

A cura di Marco Beltrami

Finale molto caldo per Fiorentina-Milan. Cartellino rosso dopo il fischio finale del match per Theo Hernandez che ha chiuso nel peggiore dei modi una serata molto negativa. L'esterno francese del Milan ha rimediato il cartellino rosso dall'arbitro Pairetto per proteste. Necessario l'intervento di Morata che lo ha allontanato, per evitare un referto ancor più pesante da parte del direttore di gara.

Perché Theo Hernandez è stato espulso dopo la fine di Fiorentina-Milan

Mentre i calciatori della Fiorentina esultavano per la preziosa vittoria del Franchi, e molti dei giocatori del Milan si rammaricavano ecco che Hernandez si scagliava contro l'arbitro Pairetto. Veementi le recriminazioni dei Theo incontenibile: voce molto alta e protesta plateale con tanto di fascia di capitano in mano. Difficile ricostruire le parole pronunciate dall'esterno e i motivi della sua rabbia. Il direttore di gara non ha avuto tentennamenti nell'estrarre il rosso diretto.

L'effetto è stato quello di gettare ulteriore benzina sul fuoco delle proteste del numero 19 del Milan incontenibile. Hernandez ha rincarato la dose avvicinandosi all'arbitro per cercare il confronto, continuando a recriminare. A quel punto è intervenuto Morata che ha provveduto ad allontanare il suo compagno per evitare che possa peggiorare ulteriormente le cose in chiave referto. Infatti in caso di proteste e parole particolarmente forti, Theo Hernandez potrebbe andare incontro anche a più giornate di squalifca.

La serata da dimenticare di Hernandez in Fiorentina-Milan

Grande frustrazione da parte di Theo Hernandez, che ha pagato dazio anche al nervosismo per una prestazione deludente. Prima infatti si è reso protagonista del tocco, pur leggero, costato il calcio di rigore poi sbagliato da Kean e poi ha fallito un penalty ipnotizzato da De Gea, protagonista di una parata importante. L'espulsione poi ha rappresentato la ciliegina in negativo.