Il Milan è una polveriera dopo il ko di Firenze: multe e possibili panchine punitive dopo la sosta Il Milan è una polveriera dopo la sconfitta contro la Fiorentina. Theo Hernandez potrebbe essere punito con una multa per il rosso nel finale mentre non si escludono panchine punitive dopo la sosta specie per Tomori ed Abraham dopo il caos sul secondo rigore negato a Pulisic.

A cura di Fabrizio Rinelli

I due rigori sbagliati e scippati a Pulisic, la sconfitta contro la Fiorentina e i tanti, troppi, momenti di tensione che hanno reso l'ambiente Milan una polveriera dopo il ko del Franchi. La vittoria nel derby sembrava aver ridato fiducia e coraggio al Milan e a Fonseca che invece si è ritrovato a dover vedere un altro passo indietro nella gara contro la viola. L'episodio del penalty che ha coinvolto Abraham e Tomori di certo non è piaciuto al tecnico rossonero che secondo la Gazzetta dello Sport sia prima negli spogliatoi che dopo si sarebbe infuriato duramente con i suoi giocatori.

Una scelta incomprensibile, quella di negare il tiro dagli undici metri a Pulisic – rigorista ufficiale dei rossoneri – che mostra la poca compattezza del gruppo e anche un atteggiamento poco rispettoso nei confronti delle direttive del proprio allenatore. "Hanno deciso loro in campo" ha detto a fine partita Fonseca ma di certo la cosa non finirà qui. Per Abraham e Tomori, autori di un gesto assolutamente sbagliato, non è da escludere una panchina punitiva al ritorno dopo la sosta. Per Theo Hernandez invece, una multa per quel rosso incomprensibile nel finale di partita.

Il rigore fallito da Theo Hernandez.

Secondo la Gazzetta, a Firenze Fonseca avrebbe ribadito anche nell’intervallo che il rigorista è Pulisic e quando Tomori e Abraham hanno allontanato il compagno dal dischetto nel secondo tempo si è infuriato provando a intervenire dalla panchina ma senza che nessuno lo ascoltasse. Questo potrebbe costare caro al difensore e all'attaccante inglese. E pensare che già prima, nello spogliatoio, il tecnico aveva strigliato a muso duro i colpevoli. Motivo per cui l'episodio assume contorni ancora più gravi.

L'immagine di Abraham e Tomori che scippano il pallone a Pulisic sul dischetto del rigore.

Le sanzioni in arrivo dal Milan per i vari Theo Hernandez, Tomori ed Abraham

Per quanto riguarda Theo Hernandez invece, che ha preso il pallone dalle mani di Morata che a sua volta aveva negato a Pulisic di calciare il primo rigore, la sanzione che potrebbe arrivare non solo riguarderà il fatto di aver disobbedito sul primo rigore, ma anche dell'espulsione inutile nel finale. Il giocatore rischia già due giornate di squalifica e il Milan potrebbe infliggergli anche una multa. Di certo al rientro dalla sosta sarà importante capire come agirà Fonseca pronto a mettere in panchina coloro i quali sono considerati artefici di una sorta di ammutinamento.