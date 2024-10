video suggerito

Il gesto di Tomori che scippa il rigore a Pulisic in Fiorentina-Milan: consegna lui il pallone ad Abraham Tomori ha scippato il rigore a Puslic consegnando lui il pallone ad Abraham che si è incaricato di battere il secondo tiro dagli undici metri per il Milan contro la Fiorentina. Tifosi infuriati sui social. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Sport Fanpage.it

A cura di Fabrizio Rinelli

Due rigori parati da De Gea e tanta amarezza per un Milan che esce sconfitto dal Franchi contro la Fiorentina. Incredibile quanto accaduto nel posticipo della settimana giornata che ha visto i rossoneri fallire due penalty prima con Theo Hernandez e poi con Tammy Abraham. Proprio il rigore dell'attaccante inglese è stato caratterizzato da un episodio piuttosto curioso. Come confermato da Paulo Fonseca al termine della partita il rigorista ufficiale del Milan è Christian Pulisic ma lo statunitense non ha calciato nessuno dei due rigori.

Il momento in cui anche Abraham sembra allontanare Pulisic.

Nello specifico, su quello calciato e sbagliato da Abraham, c'è un'immagine che mostra il momento in cui l'ex Chelsea capisce che non sarà lui a battere quel tiro dagli undici metri neanche questa volta. Subito dopo il fischio dell'arbitro che assegna rigore per fallo su Gabbia, si vede Tomori raccogliere palla in alto per anticipare Pulisic. Una volta presa tra le mani la sfera il difensore la consegna al connazionale. Pulisic sembra stupito, sorpreso e infatti pare chiedere qualcosa ad Abraham il quale, con il braccio destro, pare proprio come se volesse allontanarlo.

Le parole di Fonseca nel post partita sul rigorista del Milan

Un gesto, quello di Tomori soprattutto, che non è piaciuto al popolo rossonero il quale ha condiviso questo video sottolineando come lo spogliatoio del Milan sia tutt'altro che unito. A Pulisic è stato negato di tirare due volte il calcio di rigore nonostante l'indicazione di Fonseca sul tiratore dei rossoneri dagli undici metri fosse chiara. Un atteggiamento che proprio il tecnico portoghese non ha gradito esternando al termine della partita tutta la sua frustrazione per quanto visto in campo. Di certo non si aspettava di vedere sul dischetto del rigore i tiri di Theo Hernandez e poi di Abraham.

Nella classica conferenza stampa post partita l'allenatore del Milan spiega infatti cosa sia accaduto mostrando ancora una volta come nello spogliatoio ci sia davvero qualcosa che non va: "Il nostro rigorista è Pulisic, non so perché i giocatori hanno cambiato idea – ha spiegato il portoghese che ha poi aggiunto -. Gli ho parlato e ho detto che non deve succedere più". A parti inverse è accaduta la stessa cosa alla Fiorentina col rigore di Kean che in realtà avrebbe dovuto calciare Gudmundsson. Palladino in questo caso ha spiegato cosa sia accaduto: "Albert ha ceduto il pallone a Moise".