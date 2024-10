video suggerito

Fiorentina-Milan è la saga dei rigori sbagliati: De Gea ne para due ai rossoneri, vince la Viola

Tre calci di rigore sbagliati (2 dal Milan, 1 dalla Fiorentina). Un gol annullato (a Kean, in posizione di fuorigioco). Una traversa (ci mette lo zampino anche l'ex juventino dei gigliati). Il guizzo di Gudmundsson che approfitta di una dormita della difesa rossonera proprio nel momento migliore della squadra di Fonseca dopo il pareggio di Pulisic. È tutta qui la sfida del Franchi tra la Viola e il ‘Diavolo', con David De Gea (ex Manchester United) che toglie un po' di polvere dalla carriera e ricorda a tutti cosa è capace di fare. Il portiere spagnolo prima ipnotizza Theo Hernandez poi intuisce, ed è lesto nel tuffo, anche la traiettoria della conclusione di Abraham e fa esplodere i tifosi. Nel finale finirà sotto i riflettori anche per un altro bellissimo intervento su Chukwueze che salva il risultato.

Palladino può esultare: cercava una vittoria, l'ha trovata contro un avversario di rango (peccato per il rosso per la reazione sopra le righe contro Rapuano). Nella giornata in cui la Juventus viene beffata in casa dal Cagliari e la Roma stoppata a Monza (ma sono roventi le polemiche per il mancato tiro dal dischetto su Baldanzi) la Viola mette in tasca 3 punti pesanti prima della sosta. Mastica amaro il collega portoghese che reduce dalle amarezze dalla Champions, non riesce a trovare costanza di risultati in campionato.

Poteva esserci perfino un quarto penalty ma in questo caso né l'arbitro, Pairetto, né il Var ci sono gli estremi per una sanzione del genere. Il tecnico dei toscani (espulso, per la reazione verso il quarto uomo, togliendo la giacca in maniera plateale) e i suoi collaboratori (che schiumano rabbia anche per un calcio di punizione che spezza il ritmo della Viola nella fase più calda della ripresa) protestano per l'entrata imprudente di Theo Hernandez su Colpani all'altezza del vertice dell'area di rigore.

Le reti. Apre le danze l'ex di turno, Adli, che non esulta. Riceve sulla sinistra e difende il pallone, converge al centro e con un destro velenoso batte Maignan (1-0). Il pareggio (1-1) arriva grazie alla caparbietà di Pulisic: perfetti inserimento e coordinazione dello statunitense sul cross di Hernandez: destro al volo sul palo che s'insacca sul lontano. Il raddoppio della Fiorentina: un lancio in profondità sorprende la difesa del Milan, Kean lo controlla nel migliore dei modi possibili e la smista per Gudmundsson. L'ex calciatore del Genoa tira dal cilindro uno dei colpi con effetti speciali che nno lasciano scampo al portiere rossonero: calcia dalla distanza con un destro teso, il rumore della palla che gonfia la rete è il segnale della sconfitta di un ‘Diavolo' che fa e disfa.