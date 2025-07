Moise Kean chiarisce il suo futuro alla Fiorentina: si toglie dal mercato con una sola frase

Il rischio di perderlo in questa sessione di calciomercato è stato concreto, ma Moise Kean non vuole lasciare la Fiorentina. È arrivata la corte di diversi club, soprattutto dall'Arabia Saudita, ma alla fine nessuno strapperà l'attaccante da Firenze in vista della prossima stagione: l'ex Juve ha dedicato parole bellissime alla sua squadra nella festa tenuta stasera al Viola Park dove c'era anche il nuovo allenatore Stefano Pioli.

Come riportato da SkySport tutti i giocatori hanno fatto un piccolo cenno alla prossima stagione, ma le parole di Kean sono state importantissime perché suonano come una rassicurazione per tutti i tifosi che hanno temuto il peggio. Nello scorso campionato è stato tra i migliori attaccanti e le sirene di mercato lo avrebbero potuto portare via dai Viola, costringendo la squadra a rivedere ancora le sue carte in attacco dopo l'arrivo di Edin Dzeko.

Cosa ha detto Kean sul suo futuro

È bastata una frase soltanto per racchiudere tutto e spegnere i fuochi che si erano accesi sul mercato. Kean non ha nessuna intenzione di lasciare la Fiorentina e vuole essere uno dei grandi protagonisti anche nella prossima stagione: "Sono motivato per andare avanti. La Fiorentina mi ha sempre aiutato e adesso darò il meglio per la Fiorentina". L'attaccante sorride, scherza e si diverte in una serata di festa che servirà per cominciare al meglio la preparazione estiva.

Accanto a lui ci sarà Dzeko, ultimo arrivato in casa Viola assieme all'allenatore Pioli, reduce da un anno trascorso all'Al Nassr in Arabia Saudita. Nonostante i tanti cambiamenti Kean ha deciso di restare nella squadra dove dopo tanto tempo ha ritrovato continuità e che gli ha permesso di fare un bel salto in avanti nella sua carriera. È stata la scommessa vinta di Palladino e tutta la dirigenza, ma il prossimo anno dovrà confermarsi ai livelli ai quali ha abituato i suoi tifosi.